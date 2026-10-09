وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت پاسداشت سلامت روان دانش‌آموزان و شنیدن صادقانه صدای آنان، مدرسه را کانون پرورش ایمان، خودباوری و امید دانست و بر مسئولیت مشترک نظام تعلیم و تربیت، خانواده‌ها و مشاوران در ایجاد فضایی امن، همدلانه و سرشار از اعتماد برای تقویت تاب‌آوری نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، به مناسبت هفته بهداشت روان سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

سلامت روان، موهبتی الهی و رکن اصلی کرامت انسانی نسل آینده است؛ سرمایه‌ای سترگ که در پرتو آن، جان به آرامش، اندیشه به آگاهی و زندگی به افق‌های روشن امید پیوند می‌خورد.

در منظومه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، مدرسه فراتر از جایگاهِ آموزش مهارت، کانون پرورش ایمان، آزادگی و خودباوری است؛ عرصه‌ای برای بالندگی انسان‌هایی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت اسلامی ـ ایرانی.

هفته بهداشت روان، فرصتی است برای پاسداشت کرامت روان‌شناختی دانش‌آموزان و شنیدن صادقانه صدای آنان. این هفته، یادآور مسئولیت مشترک ما در فراهم آوردن فضایی امن و سرشار از اعتماد است؛ فضایی که در آن هر دانش‌آموز احساس کند دیده می‌شود، شنیده می‌شود و در مسیر رشد، تنها نیست.

در این ایام، با دلی آکنده از اندوه و با گرامی‌داشت یاد و نام امام راحل عظیم‌الشان رضوان الله تعالی علیه، امام شهید والامقام قدس الله نفسه الزکیه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب؛ فرزندان عزیزی که پرپرشدن مظلومانه آنان، داغی عمیق بر دل خانواده‌های داغدار، جامعه فرهنگیان و وجدان بیدار ملت ایران نشاند، به استقبال هفته بهداشت روان می‌رویم.

در شرایط کنونی، رسالت تعلیم و تربیت، فراتر از استمرار آموزش، مسئولیتی انسانی در التیام رنج‌ها و بازسازی امید است. امروز باید مدرسه را به پناهگاهی سرشار از همدلی بدل سازیم؛ جایی که رنج‌ها مجال بیان یابند و بذر تاب‌آوری و مهربانی در جان نسل آینده ریشه بدواند.

اینجانب، ضمن گرامی‌داشت هفته بهداشت روان، از تلاش‌های خالصانه و مسئولانه فرهنگیان فرهیخته، به‌ویژه مشاوران ارجمند، خانواده‌های گران‌قدر و تمامی خدمتگزاران عرصه تعلیم و تربیت که در مسیر پاسداشت سلامت روان، ارتقای بهزیستی روان‌شناختی و پرورش امید و تاب‌آوری در دانش‌آموزان مجاهدت می‌ورزند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. از درگاه خداوند متعال، برای همه فرزندان ایران اسلامی، آرامش جان، عزت و سربلندی و برای میهن عزیزمان، فردایی سرشار از امنیت، همدلی، پیشرفت و امید مسئلت دارم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش‌وپرورش