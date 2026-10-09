به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در سومین جمعه مهرماه مردم متدین و ولایت مدار روستای نشلج کاشان پس از پیمودن مسیر ۱۰ کیلومتری روستا تا آستان مقدس علی بن امام محمدباقر (ع) با اجتماع در این امامزاده به عزاداری پرداختند و ارادت خود را به محضر حضرت سلطانعلی (ع) ابراز کردند.

سلطان علی‌بن محمد باقر (ع) یکی از چهار امامزاده معلوم النسب و دارای تاریخ مستند در ایران سال ۱۱۳ هـجری قمری بنا به درخواست دوست‌داران اهل بیت (ع) از اهالی چهل حصاران و فین کاشان به این منطقه هجرت کرد.

در سال ۱۱۶ هجری آن شخصیت بزرگوار در منطقه اردهال همراه با ۱۰۰ تن از یاران با وفای خود که تعدادی از آنان از اهالی روستای نشلج بودند پس از جنگی نابرابر همچون جد مظلومش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شهادت رسید و سر از بدن مبارکش جدا کرده و نزد دارالخلافه فرستادند.

مردم کاشان بدن مطهر این امامزاده واجب التعظیم و یارانش را از قتلگاه به مکان فعلیِ حرم مطهر در اردهال منتقل کرده و در محلی که وصیت فرموده بود دفن کردند.

آیین سنتی، مذهبی نشلجی هادر مشهد اردهال کاشان با قدمت بیش از هزار سال یکی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین آیین‌های سنتی مذهبی و ملی ایران است.