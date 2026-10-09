به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه سگ‌های ولگرد در سال‌های اخیر همواره در کانون توجه شیوع بیماری‌های مشترک انسان و دام مانند هاری بود گفت: در این سال‌ها درباره احتمال ناقل هاری بودن گربه‌ها غفلت شد که ضروری است همگان در این باره هوشیار باشیم.

عمادی افزود: گزش هر گونه حیوان از جمله حیوانات خیابانی مانند سگ و گربه می‌تواند زمینه بروز این بیماری‌ها به ویژه هاری باشد.

وی تأکید کرد: با سردتر شدن هوا، شاهد نزدیکتر شدن حیوانات خیابانی به جوامع انسانی به منظور پیدا کردن غذا هستیم، اما در این ماجرا، گربه‌ها به دلیل خصوصیات رفتاری، بیشتر از سگ‌ها به انسان نزدیک می‌شوند که باید هوشیار بود.

رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی مازندران از مردم خواست به هیچ وجه با این نوع حیوانات تماس پوستی مستقیم نداشته باشند و در صورت هر گونه گزش یا خراش، در سریعترین زمان به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.