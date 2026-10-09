مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدای این شهر، ضمن اعلام حمایت از جبهه مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ایستادگی و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

میدان شهدای اراک؛ تجدید پیمان مردم با ایران، جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب

میدان شهدای اراک؛ تجدید پیمان مردم با ایران، جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان شهدای اراک بار دیگر شاهد حضور گسترده مردم بود؛ حضوری که با هدف حمایت از جبهه مقاومت، دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل گرفت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های انقلابی، حمایت خود را از جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.

مردم حاضر در این مراسم با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از جبهه مقاومت را بخشی از وظیفه خود در دفاع از منافع و عزت ایران اسلامی دانستند.

حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان در میدان شهدای اراک، جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت بود.