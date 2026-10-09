میدان شهدای اراک؛ تجدید پیمان مردم با ایران، جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب
مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدای این شهر، ضمن اعلام حمایت از جبهه مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی، بر ایستادگی و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
میدان شهدای اراک بار دیگر شاهد حضور گسترده مردم بود؛ حضوری که با هدف حمایت از جبهه مقاومت، دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی شکل گرفت.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای انقلابی، حمایت خود را از جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.
مردم حاضر در این مراسم با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از جبهه مقاومت را بخشی از وظیفه خود در دفاع از منافع و عزت ایران اسلامی دانستند.
حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها و جوانان در میدان شهدای اراک، جلوهای از همدلی و همراهی مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت بود.