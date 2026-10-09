به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در ششمین نمایشگاه روستا و عشایر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به حضور فعال روستاییان و عشایر در عرضه محصولات و دستاوردهایشان در حوزه امنیت غذایی گفت: کشاورزی در کشور ما عمدتاً «روستاپایه» است و از ۴.۵ میلیون بهره‌بردار این بخش، بخش عمده‌ای در روستا‌ها و بخشی نیز در جامعه عشایری فعالیت دارند که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از تولیدات کشاورزی مستقیماً توسط روستاییان و عشایر تولید می‌شود، افزود: توسعه روستایی با فعالیت‌های بخش کشاورزی عجین است؛ به طوری که اگر بخواهیم کشاورزی را توسعه دهیم و آن را دانش‌بنیان کنیم، مخاطب اصلی ما همین روستاییان و عشایر هستند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک و نیم سال گذشته گفت: در حالی که کشور درگیر چالش‌های متعددی از جمله جنگ اقتصادی و تحریم‌ها بود، همین کشاورزان، روستاییان و عشایر بودند که پایه اصلی امنیت غذایی را فراهم کردند و اجازه ندادند کمبودی در این حوزه رخ دهد.

وی تصریح کرد: برنامه جدی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم، «کشاورزپایه» و «روستاپایه» بودن تمامی سیاست‌گذاری‌هاست. حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی، سیاستی تغییرناپذیر (لایتغیر) در دولت چهاردهم است که در دو سال گذشته با اقداماتی همچون اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم – که پس از آزادسازی نرخ ارز دو برابر شد – در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی اعمال شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از علم و دانش افزود: با توجه به محدودیت منابع تولید به‌ویژه آب و تغییرات اقلیمی، از یک‌سو و ضرورت افزایش تولید برای تکالیف قانونی از سوی دیگر، باید از علم و دانش کمک بگیریم. بر این اساس، توسعه مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت مراکز تحقیقاتی، معرفی ارقام جدید و ترویج روش‌های نوین به‌زراعی جزو برنامه‌های جدی و اولویت‌دار ماست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحرکات خوبی در یک سال گذشته در این حوزه‌ها آغاز شده است که بخشی از آنها در سال‌های پیش رو نتیجه خواهد داد و به عنوان یک موضوع مهم و پایه‌ای در دستور کار قرار دارد.