امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان در خطبه‌های این هفته با بزرگداشت هفته انتظامی به مهمترین میائل منطقه خود اشاره کردند.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرعباس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: خانواده‌ها در تربیت فرزندان، به نیاز‌های جسمی و روحی با هم توجه داشته باشند.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه، با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی گفت: امت اسلامی فراتر از مرز‌های جغرافیایی و ملیت‌ها شکل می‌گیرد و مسلمانان با آرمان‌ها و اهداف مشترک می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ محمد دهقان، خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه، با تأکید بر حرمت سحر و جادو در اسلام، آن را از گناهان بزرگ دانست و بر ضرورت دوری مسلمانان از این اعمال تأکید کرد.

** خطبه‌های نماز جمعه رودان

حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام‌جمعه رودان با انتقاد از ادامه تورم، بر ضرورت مدیریت هدفمند ذخایر ارزی کشور تأکید کرد.

** خطبه‌های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری؛ امام جمعه بستک گفت: ادامه حضور باصلابت ملت رشید در تجمعات شبانه، دوستان را دلگرم و دشمنان را ناکام کرده است.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ نجیب عبدالواحدی؛ خطیب نماز جمعه اهل سنت بستک گفت: یکی از مهمترین آموزش‌هایی که باید دائما در جامعه جریان داشته باشد، این است که مردم بدانند در برابر اَعمَال و رفتارشان باید پاسخگو باشند.

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** خطبه‌های نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره به احتمال وقوع بارندگی‌های قابل‌توجه در هرمزگان و مناطق همجوار گفت: آماده‌سازی امکانات و تجهیزات، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز و برنامه ریزی برای مقابله با حوادث احتمالی، با جدیت دنبال شود.

** خطبه‌های نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه شهرستان جاسک با اشاره به فرارسیدن ۲۰ مهرماه، روز ملی کاهش تاثیر بلایای طبیعی گفت: اگرچه ستاد مدیریت بحران شهرستان تلاش‌های ارزشمندی دارد، اما نباید اقدامات پیشگیرانه به روز‌های آخر موکول شود.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام و المسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: وضعیت امکانات و کادر تخصصی در بیمارستان این شهرستان مطلوب نیست و مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

** خطبه‌های نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان با گرامیداشت روز جهانی کودک گفت: راه‌اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این شهرستان می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی استعداد‌های کودکان داشته باشد.

** خطبه‌های نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با انتقاد از اعمال فشار معیشتی بر صیادان این شهرستان گفت: أخذ هزینه‌های حمل سوخت از صیادان و نصب دستگاه ۱۸ میلیون تومانی سیپاد روی قایق‌های صیادی آن هم در خط مقدم جنگ، موجب نگرانی جامعه صیادی شده است و باید مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.

** خطبه‌های نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: در شرایط کنونی کشور تقویت فراجا و مدیریت هدفمند بازار ارز انتظار مردم از مسئولان است.

** خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت جزیره هرمز

خواستار حل مشکلات اهالی هرمز در زمینه تامین آب شرب، سوخت و آمبولانس دریایی شد.

** خطبه‌های نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی، امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: امنیت امروز کشور را مرهون همت و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فداکار و زحمتکش نظامی و انتطامی هستیم.