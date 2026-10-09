آمار ثبت نامی‌های استان چهارمحال و بختیاری در آزمون سراسری قرآن و عترت به ۸۶۲ مورد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: نام‌نویسی در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت از ۱۴ شهریور آغاز شده است و چهارمحال و بختیاری تا ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۵ مهر، با ۸۶۲ ثبت‌نامی در رده دوم استان‌های گروه د این آزمون قرار دارد.

فرجی افزود: آخرین مهلت ثبت‌نام: ۲۰ مهر است و علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به آدرس الکترونیکی https://qia.ir/exam۱۴۰۵ مراجعه کنند.