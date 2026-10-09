پنجمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی زندانیان و سومین المپیاد مهارت‌آموزی خانواده زندانیان آذربایجان غربی برگزار و از برگزیدگان و برگزار کنندگان مسابقات تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پنجمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی زندانیان و سومین المپیاد مهارت‌آموزی خانواده زندانیان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و مددجویان شاغل برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت اشتغال‌آفرینی و مهارت‌آموزی، ایجاد شغل پایدار برای مددجویان را از اهداف اصلی این برنامه‌ها دانست و از توسعه هنرستان‌های جوار صنعت، کنسرسیوم‌های مهارتی، تسهیلات مشاغل خرد و خانگی و حمایت از واحد‌های تولیدی خبر داد.

محمد دهقان همچنین با اشاره به موفقیت مددجویان استان در رقابت‌های مهارتی ملی و جهانی، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های آموزشی و حرفه‌ای آنان تأکید کرد.

سخنرانان، کاهش بازگشت به زندان و تبدیل زندان به محیطی برای آموزش، اصلاح و بازپروری را از اهداف محوری این برنامه‌ها عنوان کردند.

در پایان این مراسم از ۱۰ مددجوی برتر مهارت‌آموز، هشت خانواده شرکت کننده در المپیاد، چهار مربی و هشت مسئول برگزاری تجلیل شد