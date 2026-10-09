به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حمید وسکویی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی گیلان در این آیین با بیان اینکه امروز باکمک بیش از ۶ میلیارد تومانی خیران، ۵۰ زندانی جرایم غیر عمد آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۹۴ زندانی جرائم غیر عمد در گیلان با کمک خیران از زندان آزاد شدند.

علیرضا یزدانی رئیس ستاد دیه گیلان هم در این آیین گفت: جشن‌های گلریزان فرصتی مناسب برای جذب مشارکت مردم نیکوکار در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت زندانیان به کانون خانواده است.

نایب رئیس ستاد دیه کشور هم در این آیین تولید محتوا‌های اثرگذار و آگاهی بخش برای افزایش مشارکت عمومی در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را راهکاری لازم و سازنده دانست و گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار زندانی جرایم غیر عمد در کشور چشم انتظار کمک‌های خیران است.

اسدالله جولایی افزود: بدهی این زندانیان جرایم غیر عمد بیش از ۲۰۰ همت است.