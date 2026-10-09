به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این طرح در راستای خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار و با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف اجرا می‌شود.

این اقدام با پیگیری و همراهی خانه احسان بدره و قرارگاه سازندگی شهید سلیمانی، در چارچوب برنامه‌های قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان ایلام در حال اجراست.

اجرای شبکه آبرسانی، عملیات خاکبرداری و لوله‌گذاری، از جمله اقداماتی است که در قالب این طرح انجام می‌شود و رفع یکی از نیاز‌های اساسی ساکنان محله هدف را در پی دارد.

قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات با شعار «در کنار مردم، برای آبادانی و پیشرفت محلات کم‌برخوردار»، اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است.