به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سومین مراسم بزرگداشت شهید تفحص احسان شاهینی در مسجد دزیانیانیان گرگان برگزار شد.

شهید شاهینی در حین تفحص پیکر مطهر شهدا در منطقه فکه به شهادت رسید.

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همچین مراسم بزرگداشت ۷۶ شهید سنگرساز بی سنگر خانواده جهادکشاورزی استان در گرگان برپا شد.

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بهرام قره سفلو مدیر جهاد کشاورزی گالیکش در کارگاه آموزش خبازان این شهرستان گفت:از ۹۶ واحد خبازی ۷۹ واحد آن مجهز به سوخت دوم و ۳۵ دستگاه نیز دارای موتور برق شده‌اند که در شرایط احتمالی قطعی گاز بتوانند از سوخت دوم استفاده کنند.

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رئیس سازمان سنجش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ تا پایان ۱۹ مهر خبر داد.

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رزاقی مدیر اجرای طرح‌های بنیاد علوی در استان از برگزاری اردویی جهادی سه روز پزشکی در روستای کم برخوردار بخش وشمگیر آق قلا خبر داد وگفت: بیش از ۲۰۰۰ خدمت رایگان سلامت‌محور در قالب پویش ملی سلامت علوی، طرح شهید رئیسی ارائه شد.

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تعدادی از دوچرخه سواران کاشانی در قالب پویش مقابله با سرطان سینه و با شعار ورزش، سلامت و تندرستی و غربالگری سرطان را جدی بگیریم که راهی مشهد الرضا هستند در مسیر خود به گالیکش رسیدند.

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به مناسبت هفته نیروی انتظامی و کنگره ۴۰۰۰ شهید استان همایش پیاده روی خانوادگی در کردکوی برگزار شد.