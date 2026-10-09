امام جمعه ساوجبلاغ گفت: مدیریت در مصرف انرژی ، الگوی نجات جامعه است و همگان باید نسبت به این موضوع توجه کافی و وافی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین روح ‌الله مختاری در خطبه های این هفته نماز ساوجبلاغ گفت: با توجه به نزدیک‌شدن فصل سرما، از مردم درخواست می کنم در مصرف گاز، آب، برق و بنزین صرفه‌جویی کنند و اصلاح الگوی مصرف و کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار نیازهای خانگی و صنعتی مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و استفاده خارج از ضابطه از انشعابات آب، برق و گاز در مناطق ویلایی، بر ضرورت برخورد با تخلفات، جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بررسی راهکارهای قانونی برای ساماندهی انشعابات موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در قدردانی از فرماندهان، کارکنان، سربازان و خانواده‌های نیروی انتظامی، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای فراجا در تأمین امنیت کشور و مقابله با تهدیدهای امنیتی قدردانی کرد و همراهی مردم با نیروهای حافظ امنیت را از عوامل مهم مقابله با تهدیدها دانست.

امام جمعه ساوجبلاغ افزود: برای تدابیر مؤثر اقتصادی در شرایط امروز کشور باید مسئولان مدیریت هدفمند منابع ارزی، تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای ضروری و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مد نظر داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بازار خودرو، بورس و ارز، بر لزوم توجه مسئولان به مطالبات مردم، استفاده از ظرفیت جوانان در مدیریت کشور و تقویت تولید داخلی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری با اشاره به موضوع مذاکرات و روابط خارجی، حفظ استقلال کشور، تأمین منافع ملی و توجه به تجربه‌های گذشته را ضروری دانست و با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، خواستار توجه به ظرفیت‌های کشور در صیانت از منافع جمهوری اسلامی ایران شد.

وی همچنین با اشاره به کسب ۵۲ مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا، از حضور و موفقیت بانوان ایرانی در عرصه ورزش قدردانی کرد و بر ضرورت حمایت بیشتر از استعدادهای ورزشی بانوان تأکید داشت.