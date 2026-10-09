رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت حمایت بیمه‌ای از بیماران به‌ویژه بیماران مزمن و صعب‌العلاج، توسعه صادرات و تقویت توان تولید داخل را از اولویت‌های اساسی نظام سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مهدی پیرصالحی، با اشاره به فشار هزینه‌های درمان بر بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج گفت: بیمارانی که به مصرف مستمر دارو نیاز دارند، بیش از دیگران از هزینه‌های درمان تأثیر می‌پذیرند؛ ازاین‌رو، توسعه حمایت‌های بیمه‌ای و اختصاص منابع کافی برای جبران هزینه‌های دارویی باید مورد توجه قرار گیرد. در فرآیند قیمت‌گذاری دارو نیز علاوه بر ملاحظات کارشناسی و اقتصادی، توان پرداخت مردم و دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز اهمیت دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربه نظام‌های سلامت در مواجهه با بحران‌های مختلف و شرایط ویژه افزود: در این شرایط، حفظ دسترسی به دارو‌ها و تجهیزات پزشکی حیاتی و نجات‌بخش اهمیت ویژه‌ای دارد. تحقق این هدف به پیش‌بینی سناریو‌های مختلف، اولویت‌بندی نیاز‌ها و هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف نظام سلامت وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت تأمین دارو در شرایط بحرانی صرفاً به ذخیره‌سازی و تدارک اقلام مورد نیاز محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ‌سازی، آگاهی عمومی و همراهی مردم نیز در موفقیت این فرآیند نقش مهمی دارد. تغییر انتظارات درمانی و گسترش استفاده از دارو‌های تخصصی و نوین، ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط و مدیریت دقیق منابع را دوچندان کرده است.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: انتشار اخبار غیرمستند یا ارائه تصویری نادرست از وضعیت تأمین دارو می‌تواند نگرانی عمومی، خرید‌های هیجانی و تقاضای غیرضروری را افزایش دهد و بر روند توزیع دارو اثر بگذارد. در شرایط ویژه، انتقال واقعیت‌ها و تبیین درست وضعیت منابع و نیاز‌های حوزه سلامت، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و مدیریت مؤثرتر شرایط را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به رشد صادرات داروی کشور در سال گذشته اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار، ارزش صادرات داروی ایران از حدود ۸۰ میلیون دلار به حدود ۱۲۰ میلیون دلار افزایش یافت، اما این میزان همچنان با ظرفیت علمی، فنی و تولیدی صنعت دارویی کشور فاصله دارد و برای ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های جهانی باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو تقویت فرآیند ثبت دارو در کشور‌های دیگر و برنامه‌ریزی برای عرضه دارو‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در بازار‌های بین‌المللی را از الزامات توسعه صادرات دانست و افزود: صنعت دارویی کشور از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است که با رفع موانع و تقویت مسیر‌های ورود به بازار‌های جهانی می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره بیشتری برد.

وی با اشاره به دستاورد‌های ایران در حوزه دارو‌های زیست‌فناوری تصریح کرد: مسیری که از دهه ۸۰ در زمینه تولید دارو‌های بایوتکنولوژی آغاز شد، امروز ایران را به یکی از کشور‌های موفق در این حوزه تبدیل کرده است. تولید داخلی این دارو‌ها علاوه بر ارتقای توانمندی علمی و فناورانه کشور، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به همراه داشته است؛ چراکه تأمین تمام این دارو‌ها از طریق واردات، منابع ارزی کشور را با محدودیت جدی مواجه می‌کرد و دسترسی بسیاری از بیماران به درمان‌های مورد نیاز را دشوار می‌ساخت.

پیرصالحی تأکید کرد: پایداری خدمات سلامت در شرایط ویژه، به تأمین به‌موقع اقلام ضروری، حمایت بیمه‌ای از بیماران، مدیریت صحیح منابع، تقویت تولید داخلی و توسعه صادرات دارو وابسته است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تولیدی کشور در کنار برنامه‌ریزی متناسب با شرایط، می‌تواند به ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت و بهبود دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز کمک کند.