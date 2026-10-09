به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امامان جمعه استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به حضور بیش از ۲۲۰ شب مردم مبعوث شده در سنگر خیابان گفتند: این حضور نشان داد ملتی که تکیه برقدرت خدا دارد از ابرقدرت‌های پوشالی هراسی ندارد و این حضور توطئه دشمن و آشوب‌گران داخلی را خنثی کرده است وخواهد کرد.

خطیبان جمعه در ادامه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری واینکه ایران جز قدرت‌های برتر جهان است افزودند: ایران قدرت اول جهان در الگوی محاسبات الهی است و منشا قدرت ملت ایران تعلق مردم به اهل بیت (ع) و ارمغان این تعلق هزار ساله، نترسیدن از دشمن و دنبال اقامه‌ی حق بودن است.

امامان جمعه در ادامه به پیام مقام معظم رهبری به سی و سومین اجلاس سراسری نماز اشاره کردند وافزودند: خانواده اولین کانون شکل گیری شخصیت فرزندان است ودر کنار خانواده‌ها، معلمان، مساجد محلات، نماز‌های جمعه و رسانه ملی هر یک به عنوان یک رسانه می‌توانند در ترویج فرهنگ نماز نقش داشته باشند

همچنین امامان جمعه با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره معیشت و نوسانات بازار ارز، خواستار شفاف‌سازی سیاست‌گذاران درباره پیامد‌های تغییر نرخ ارز شدند و بر ضرورت ارائه برنامه‌ای روشن برای حمایت از قدرت خرید خانوار‌ها و کاهش فشار‌های اقتصادی بر مردم تأکید کردند.

همچنین خطیبان جمعه بر مسئله مهم جمعیت تاکید کردندو افزودند: زنگ خطر جمعیت در کشور به صدا درآمده و این یک بحران چندلایه است که در آینده، رشد شتابان سالمندی را در پیش خواهد داشت و مسئله جمعیت باید به گفتمان عمومی و اولویت ملی تبدیل شود.

خطیبان جمعه در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وضعیت مردم غزه افزودند:رژیم صهیونیستی دهه‌ها تلاش می‌کرد مسئله فلسطین از ذهن مردم جهان پاک شود، اما عملیات هفتم اکتبر بار دیگر مسئله فلسطین را در کانون توجه جهانی قرار داد و شرایط مردم غزه را به افکار عمومی نشان داد.