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در این بسته خبری فرازی از خطبههای نماز جمعه در شهرهای گلستان را ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امامان جمعه استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به حضور بیش از ۲۲۰ شب مردم مبعوث شده در سنگر خیابان گفتند: این حضور نشان داد ملتی که تکیه برقدرت خدا دارد از ابرقدرتهای پوشالی هراسی ندارد و این حضور توطئه دشمن و آشوبگران داخلی را خنثی کرده است وخواهد کرد.
خطیبان جمعه در ادامه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری واینکه ایران جز قدرتهای برتر جهان است افزودند: ایران قدرت اول جهان در الگوی محاسبات الهی است و منشا قدرت ملت ایران تعلق مردم به اهل بیت (ع) و ارمغان این تعلق هزار ساله، نترسیدن از دشمن و دنبال اقامهی حق بودن است.
امامان جمعه در ادامه به پیام مقام معظم رهبری به سی و سومین اجلاس سراسری نماز اشاره کردند وافزودند: خانواده اولین کانون شکل گیری شخصیت فرزندان است ودر کنار خانوادهها، معلمان، مساجد محلات، نمازهای جمعه و رسانه ملی هر یک به عنوان یک رسانه میتوانند در ترویج فرهنگ نماز نقش داشته باشند
همچنین امامان جمعه با اشاره به دغدغههای مردم درباره معیشت و نوسانات بازار ارز، خواستار شفافسازی سیاستگذاران درباره پیامدهای تغییر نرخ ارز شدند و بر ضرورت ارائه برنامهای روشن برای حمایت از قدرت خرید خانوارها و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تأکید کردند.
همچنین خطیبان جمعه بر مسئله مهم جمعیت تاکید کردندو افزودند: زنگ خطر جمعیت در کشور به صدا درآمده و این یک بحران چندلایه است که در آینده، رشد شتابان سالمندی را در پیش خواهد داشت و مسئله جمعیت باید به گفتمان عمومی و اولویت ملی تبدیل شود.
خطیبان جمعه در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وضعیت مردم غزه افزودند:رژیم صهیونیستی دههها تلاش میکرد مسئله فلسطین از ذهن مردم جهان پاک شود، اما عملیات هفتم اکتبر بار دیگر مسئله فلسطین را در کانون توجه جهانی قرار داد و شرایط مردم غزه را به افکار عمومی نشان داد.