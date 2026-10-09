درخشش اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و جوانان، دریافت ۴ پروانه زرین

درخشش اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و جوانان، دریافت ۴ پروانه زرین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: هیات داوران این جشنواره، فیلم عروس چشمه را در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر کودک و بهترین بازیگر نوجوان به عنوان نامزد دریافت پروانه زرین معرفی کرد.

فرجی افزود: سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و جوانان همزمان روز جهانی کودک در اصفهان برگزار شد.