جشن روز ملی روستا و عشایر با حضور مسئولان و اهالی روستا‌ها در شهرستان ساوه برگزار شد و از فعالان و خیرین روستایی قدردانی به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون امنیت غذایی برای تسهیل امور کشاورزان و روستاییان به تصویب مجلس رسیده است.

وی افزود: این قانون که در موضوعات بیمه و سوخت کشاورزان مؤثر است، دو هفته پیش ابلاغ شد.

سیدمهدی حسینی، فرماندار ساوه نیز گفت: سال گذشته در حوزه راه‌های روستایی شهرستان ساوه حدود ۵۴ میلیارد تومان هزینه آسفالت انجام شد.

بخشدار نوبران هم اظهار داشت: اهالی روستای مزلقان با خودیاری و اهدای زمین به مساحت ۳ هزار مترمربع و ۱۵ میلیارد تومان، امروز زمین چمن استاندارد در رشته‌های مختلف ورزشی دارند.

گفتنی است اهالی روستای مزلقان با برپایی غرفه‌های تولیدات و صنایع‌دستی روستا، ضمن بهره‌برداری از زمین چمن روستا، جشن روز ملی روستا و عشایر را در شهرستان ساوه میزبانی کردند و در این مراسم از فعالان روستا و خیرین نیز قدردانی شد.