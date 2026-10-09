به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به اجرای این طرح در چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته گفت: خودروی متخلفانی که در این طرح توقیف شود دست کم یک ماه در پارکینگ خواهد ماند.

سرهنگ عبادی همچنین از اجرای طرح‌های نظارتی در محور‌های ارتباطی استان خبر داد و افزود: بیش از ۲۰۰ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌ها و ۳۵ دوربین سیار در راه‌های استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه ۸۰ واحد گشت سیار نیز در مازندران فعالیت دارند گفت: در اجرای طرح‌های نظارتی بر جاده ها، مازندران از استان‌های برتر کشور است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وجود ۴ جاده از ۷ جاده پرتردد کشور در مازندران افزود: محور‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کنارگذر‌ها از بیشترین تردد‌های برخوردار هستند که رفع نقاط حادثه خیز از این مسیر‌ها با هدف کاهش سوانح رانندگی در اولویت است.

سرهنگ عبادی گفت: در طرح ایمن سازی جاده‌های مازندران تاکنون ۱۰۰ سرعت گیر حذف شد و بقیه یا حذف خواهند شد و یا با همکاری اداره کا راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران، رنگ آمیزی و اصلاح خواهد شد.