تیم ۴ در ۴۰۰ متر امدادی بانوان استقلال در مرحله نخست لیگ دوومیدانی، موفق به شکستن رکورد ملی این ماده شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم چهار نفره استقلال متشکل از کژان رستمی، مریم محبی، آیدا نارویی و نگین ولی‌پور با ثبت زمان ۳:۴۵.۲۲ دقیقه، ضمن کسب عنوان قهرمانی مرحله نخست لیگ دوومیدانی بانوان، رکورد ملی این ماده را نیز جابه‌جا کرد.

رکورد پیشین ۴ در ۴۰۰ متر امدادی بانوان ایران با زمان ۳:۴۶.۴۴ دقیقه در اختیار تیم چهار نفره متشکل از تکتم دستاربندان، کژان رستمی، نگین آذری عدالت و نازنین عیدیان بود که اکنون پس از ثبت رکورد جدید، به میزان ۱.۲۲ ثانیه بهبود یافته است.