به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه بیش از ۹۳۰۰ نفر ناشنوا و کم شنوا در استان از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند گفت: ۱۶ هزار کودک و نوزاد امسال در ۲۲ مرکز شنوایی سنجی مازندران، غربالگری شدند که منجر به شناسایی ۴۹ کودک و نوزاد کم شنوا و ناشنوا شناسایی شدند.

رقیه رحمانی از کاشت حلزون برای بازگشت شنوایی ۱۳۰ مازندرانی خبر داد و افزود: بیش از ۷ میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سه مقطع زندگی کودکان شامل یک ماهگی، سه ماهگی و شش ماهگی زمان طلایی غربالگری شنوایی است از خانواده‌ها خواست در این مقاطع برای شنوایی سنجی کودکان اقدام کنند، زیرا تشخیص زودهنگام، مهمترین زمینه درمان افراد ناشنوا و کم شنوا است.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از ارائه خدمت رفاهی به ناشنوایان و کم شنوایان زیرپوشش بهزیستی خبر داد و گفت: کمک هزینه تحصیلی، اشتغال، مسکن و ودیعه مسکن، سمعک، دوره‌های مشاوره و گفتاردرمانی بخشی از این خدمات است.