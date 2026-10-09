به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی در نشست شورای اداری شهرستان مارگون با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را از ضرورت‌های توسعه شهرستان دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی مسئولان برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت و ضرورت فرزندآوری برای آینده کشور، فراهم کردن شرایط مناسب برای تشکیل خانواده و حمایت عملی از خانواده‌های دارای فرزند را ضروری دانست و بر پیگیری روند واگذاری زمین‌های اختصاص‌یافته به طرح جوانی جمعیت تأکید کرد تا این زمین‌ها در اسرع وقت در اختیار خانواده‌های مشمول قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نوپا بودن شهرستان مارگون و ضرورت تقویت زیرساخت‌های اداری آن، خواستار پیگیری جدی مسئولان برای اجرای طرح مجتمع ادارات و احداث ساختمان‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی شد و تصریح کرد: توسعه فضا‌های اداری می‌تواند در بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تسهیل مراجعات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.

آیت‌الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی مارگون را از فرصت‌های مهم توسعه منطقه برشمرد و بر ضرورت شناسایی توانمندی‌های محلی، حمایت از فعالان این بخش‌ها و برنامه‌ریزی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرک صنعتی و منطقه سقاوه، بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را زمینه‌ساز رونق اقتصادی شهرستان دانست و بر تلاش مسئولان برای جذب سرمایه‌گذاران، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی و حمایت از راه‌اندازی واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

آیت‌الله حسینی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به مبلمان شهری در شهرستان مارگون، ساماندهی و زیباسازی فضای شهری، بهسازی معابر و ارتقای کیفیت محیط شهری را از جمله موضوعات مهم در مسیر توسعه شهرستان برشمرد و بر لزوم توجه مسئولان به ایجاد فضایی مناسب، زیبا و در شأن شهروندان تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان، پیگیری مستمر مطالبات مردم و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه شهرستان به فرصت‌های واقعی برای توسعه را از ضرورت‌های مدیریت اجرایی دانست و خواستار تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم مارگون شد.