به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ آیت‌الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در مصلی امام خمینی، با تحلیل دقیق تحولات غرب آسیا، سیاست‌های ایالات متحده را «نیابتی از رژیم صهیونیستی» و اقدامات دونالد ترامپ را یک «سلاح ویرانگر» علیه ثبات جهان توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات نسنجیده ترامپ به طور ناخودآفته باعث تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت جهانی و دژی مستحکم از مقاومت شده است، گفت: ترامپ با تصمیمات اشتباه خود، هیبت آمریکا در منطقه را شکسته و با افشای ناشی‌گری‌های خود، ملت ایران را نسبت به تهدیدات صهیونیسم هوشیار کرده است.

امام جمعه اردبیل در ادامه با اشاره به اجماع نهاد‌های اطلاعاتی برجسته آمریکا از جمله NSA و DIA، تأکید کرد که حتی جامعه اطلاعاتی این کشور نیز اذعان دارند که ایران تهدیدی برای ایالات متحده محسوب نمی‌شود؛ اما ترامپ با تجاهل از این هشدارها، در مسیر مخرب خود حرکت کرده است.

خطیب نمازجمعه اردبیل با تحلیل ماهیت سیاست‌های واشینگتن، گفت که در حال حاضر رژیم صهیونیستی در حال مدیریت رفتار‌های آمریکا در منطقه است و حتی خطابات سیاسی ترامپ نیز توسط موساد تنظیم می‌شود؛ چون اهداف اصلی جنگ‌ها در خاورمیانه، نه اهداف آمریکایی، بلکه تماماً اهداف اسرائیلی است.

آیت‌الله عاملی با تبیین نقش امارات در پروژه‌ی «اسرائیل بزرگ»، این کشور را «مرکز توطئه علیه کشور‌های عربی و اسلامی» نامید. وی گفت امارات با هدف تضعیف جهان اسلام، در حال تبدیل شدن به یک شهرک عبری در قلب منطقه است و از طریق تسهیل تابعیت اسرائیلی‌ها و انتقال صنایع بزرگ به این کشور، در حال اجرای نقشه‌های صهیونیستی است.

وی همچنین با اشاره به فجایع جاری در لیبی، سودان و سوریه، امارات را عامل اصلی ایجاد فتنه، پشتیبانی از گروه‌های مسلح و تضعیف زیرساخت‌های کشور‌های مسلمان دانست که منجر به کشتار بی‌سابقه مردم بی‌گناه شده است.

نماینده ولی فقیه در اردبیل با اشاره به تهدیدات رژیم اشغالگر علیه تمامیت ارضی کشور‌های همسایه و هدف‌های صهیونیست‌ها برای بزرگ‌تر کردن مرز‌های اسرائیل، تأکید کرد که با وجود تلاش‌های دشمن برای ایجاد جنگ‌های داخلی و تضعیف دولت‌های مرکزی، ملت ایران با ایستادگی در میدان مقاومت، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی غزه و لبنان، گفت که رژیم اشغالگر با هدف تسطیع کامل منطقه و جلوگیری از تحقق صلح، به بمباران بی‌وقفه و کشتار گسترده ادامه می‌دهد، اما با استناد به آیات قرآن کریم، از حامیتی الهی برای جبهه حق و ایستادگی ملت‌های مسلمان سخن گفت.