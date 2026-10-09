به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در روز سوم هفته دوم کورس پاییزه آق قلا امروز چابکسواران با ۴۸ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون وتروبرد در ۶ دور یک هزار ویک هزار و ۲۰۰ متری با هم به رقابت پرداختند.

در پایان رقابت‌های امروز آرمین آق آتابای با پیروزی در دور‌های سوم، چهارم و پنجم سوارکار برتر این هفته شد.

صادق ایمری، مبین کم و امیر محمد مخدومی هم برترین‌های دور‌های دیگر شدند.

مسابقات کورس پاییزه آق قلا روز‌های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در مجموعه سوارکاری این شهر برگزار می‌شود.