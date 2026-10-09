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در رقابتهای روز سوم کورس پاییزه آق قلا، آرمین آق آتابای سوارکار برتر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در روز سوم هفته دوم کورس پاییزه آق قلا امروز چابکسواران با ۴۸ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون وتروبرد در ۶ دور یک هزار ویک هزار و ۲۰۰ متری با هم به رقابت پرداختند.
در پایان رقابتهای امروز آرمین آق آتابای با پیروزی در دورهای سوم، چهارم و پنجم سوارکار برتر این هفته شد.
صادق ایمری، مبین کم و امیر محمد مخدومی هم برترینهای دورهای دیگر شدند.
مسابقات کورس پاییزه آق قلا روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در مجموعه سوارکاری این شهر برگزار میشود.