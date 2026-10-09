به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی استان از صدور هشدار سطح نارنجی از اواخر وقت امشب تا اوایل روز یکشنبه هفته آینده در گیلان خبر داد.

محمد دادرس افزود: بر این اساس از امشب بارش شدید باران، رگبار و رعد و برق و باد شدید در گیلان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت طغیان آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان از شهروندان خواست در این مدت از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع و کوهستان‌ها خودداری کنند.

دریای خزر در این مدت برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب نیست.