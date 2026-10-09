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هواشناسی از اواخر وقت امشب در گیلان هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی استان از صدور هشدار سطح نارنجی از اواخر وقت امشب تا اوایل روز یکشنبه هفته آینده در گیلان خبر داد.
محمد دادرس افزود: بر این اساس از امشب بارش شدید باران، رگبار و رعد و برق و باد شدید در گیلان پیش بینی میشود.
وی افزود: در این مدت طغیان آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان از شهروندان خواست در این مدت از تردد در حاشیه رودخانهها و مناطق مرتفع و کوهستانها خودداری کنند.
دریای خزر در این مدت برای فعالیتهای دریانوردی مناسب نیست.