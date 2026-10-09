هشت متخلف شکار و صید کبک و ماهی در اقلید دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: هشت متخلف در جریان اقدامات حفاظتی این شهرستان با کشف سه قطعه کبک وحشی، ۳۰۰ قطعه ماهی کپور و شش قطعه پرنده وحشی دستگیر شدند.

علی‌بخش نجاتی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید در جریان پایش مناطق تحت مدیریت، یک متخلف شکار سه قطعه کبک وحشی در منطقه شکار ممنوع بصیران اقلید را شناسایی و دستگیر کردند.

او افزود: در ادامه این اقدامات، شش متخلف صید غیرمجاز در محدوده سد ملاصدرای اقلید شناسایی و دستگیر شدند که از آنان ۳۰۰ قطعه ماهی کپور کشف شد و همچنین یک متخلف دیگر در ارتباط با صید و زنده‌گیری شش قطعه پرنده وحشی دستگیر شد.

نجاتی با تأکید بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی گفت: شکار، صید و زنده‌گیری غیرمجاز، تهدیدی برای جمعیت گونه‌های جانوری و تعادل زیست‌بوم‌ها است و یگان حفاظت محیط زیست با این تخلفات مطابق قانون برخورد می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید در پایان گفت: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی شهرستان اقلید ارسال شد.