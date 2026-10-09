در راستای مردمی‌سازی یادروز حافظ، بازدید از آرامگاه حافظ در روز‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مهرماه رایگان است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای یادروز حافظ اظهار کرد: رویکرد امسال در برگزاری مراسم یادبود حافظ، فاصله گرفتن از قالب رسمی و تبدیل این مناسبت به جشنی مردمی است تا مردم شیراز و گردشگران نیز بتوانند در این برنامه‌ها سهیم باشند.

وی افزود: در همین راستا مجموعه‌ای از برنامه‌ها با عنوان «از شور عرفان تا راز غزل» طراحی و اجرا شده است که تلاش می‌کند ارتباط معنوی مخاطبان با اندیشه‌های حافظ را در فضای شهری و گردشگری تقویت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای حضور شهروندان و گردشگران در حافظیه گفت: ورود به مجموعه حافظیه در روز‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه برای تمامی همشهریان و میهمانان رایگان خواهد بود.

مریدی ادامه داد: در روز ۲۰ مهرماه نیز مجموعه حافظیه تا ساعت ۱۵ به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و پس از این ساعت، امکان میزبانی از میهمانان، همشهریان و مسافران وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب رویداد‌های «مهر شیراز» بیان کرد: مجموعه برنامه‌های «از شور عرفان تا راز غزل» با هدف تقویت پیوند مخاطبان با اندیشه و غزل حافظ و ایجاد فضایی برای حضور عمومی مردم و گردشگران در این مناسبت طراحی و اجرا شده است.