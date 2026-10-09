هشدار دانشگاه علوم پزشکی: در مازندران، بیشتر از میانگین جهانی، دارو مصرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به مصرف بیش از حد دارو در استان گفت: بیشترین مصرف دارو در مازندران در گروه دارویی مسکن‌ها و آنتی بیوتیک‌ها است.

دکتر غزاییان با هشدار درباره مصرف بی رویه دارو در استان افزود: مقاومت‌های دارویی در برابر داروها، برخی مسمومیت‌ها و بیماری‌های حاد و مزمن، بخشی از عوارض مصرف خودسرانه و بدون تجویز پزشک دارو‌ها است.

وی با بیان اینکه مازندران جزو ۵ استان نخست کشور در مصرف خودسرانه دارو‌ها محسوب می‌شود گفت: با سردتر شدن هوا و بروز سرماخوردگی‌ها و آنفلوآنزا، مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک افزایش می‌یابد در حالی که سرماخوردگی و آنفلوآنزا، نوعی بیماری ویروسی هستند و آنتی بیوتیک روی ویروس‌ها هیچ تاثیری ندارد.

غزاییان از اجرای طرح‌های الگوی نظارتی بر مصرف دارو‌ها و داروخانه‌ها در استان خبر داد و تاکید کرد: نظارت بر داروخانه‌ها و نسخه‌های پزشکی نیز گسترده‌تر می‌شود تا مصرف دارو‌ها به ویژه مسکن‌ها و آنتی بیوتیک‌ها مدیریت شود.

وی همچنین از مردم خواست در صورت بروز بیماری‌های فصل سرما، همراه با برخی درمان‌های اثبات شده پزشکی سنتی، دارو‌ها را فقط با تجویز پزشک، تهیه و مصرف کنند تا عوارض مصرف خودسرانه دارو در خانواده‌ها کاهش یابد.