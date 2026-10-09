به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت.

بر همین اساس ترکیب ۱۱ نفره سرخپوشان به شرح زیر اعلام شد:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف، مجید عیدی، تیوی بیفوما، محمد خدابنده‌لو و پوریا لطیفی‌فر.