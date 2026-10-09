به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، جهانگیر دهقانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری از ۱۶ تا ۱۹ مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از حضور استان بوشهر در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، محصولات و دستاورد‌های روستا‌ها و مناطق عشایری کشور برگزار شده است و استان بوشهر نیز با برپایی غرفه‌های اختصاصی و سیاه چادر عشایر، بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستایی و عشایری استان را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند.

وی افزود: حضور استان بوشهر در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و محصولات روستایی استان و همچنین ایجاد زمینه برای توسعه بازار و ارتباط میان تولیدکنندگان روستایی و فعالان اقتصادی است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری بوشهر تصریح کرد: تلاش شده است در غرفه استان بوشهر، ظرفیت‌های متنوع روستا‌های استان به شکل شایسته‌ای معرفی شود و توانمندی‌های روستاییان و عشایر بوشهری در معرض دید عموم، مسئولان و فعالان حوزه اقتصادی قرار گیرد.