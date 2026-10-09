رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا از نظارت بر اجرای فرایند اسقاط و امحای شماره‌های شاسی، بدنه و موتور خودرو‌های فرسوده خبر داد و گفت: موتور خودرو‌های فرسوده به‌گونه‌ای سوراخ می‌شود که امکان استفاده مجدد از آن در خودروی دیگر وجود نداشته باشد.

سرهنگ محسن باسره در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به وظایف پلیس در فرآیند اسقاط خودرو‌های فرسوده افزود: براساس قانون، پلیس مسئول تأیید اصالت خودرو و سند مالکیت آن است و بر امحای موتور و از بین بردن شماره‌های بدنه، شاسی و موتور نیز نظارت می‌کند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از استفاده مجدد از موتور خودرو‌های فرسوده، این قطعه به‌گونه‌ای سوراخ می‌شود که امکان استفاده کامل از آن در خودروی دیگر وجود نداشته باشد.

مراحل نظارتی پلیس بر اجرای اسقاط

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا با بیان اینکه از بین بردن شماره‌های بدنه، شاسی و موتور از مراحل نظارتی پلیس در فرآیند اسقاط است، گفت: این فرآیند در حال حاضر در ۹۹ درصد مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با نظارت پلیس اجرا می‌شود.

باسره افزود: نظارت پلیس شامل برخی قطعات دیگر خودرو‌های فرسوده، از جمله گیربکس، دیفرانسیل و قطعات داخلی و خارجی بدنه نمی‌شود؛ ازاین‌رو، لازم است نهاد‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، متناسب با وظایف خود، دستورالعمل‌های لازم را برای نظارت بر این قطعات تدوین کنند.

امحای کامل خودرو‌های فرسوده؛ چالش درآمدی مراکز اسقاط

وی با اشاره به ضرورت امحای کامل خودرو‌های فرسوده در مراکز اسقاط کشور گفت: جلوگیری از استفاده مجدد از قطعات خودرو‌های فرسوده می‌تواند به تحقق اهداف این فرآیند کمک کند، اما امحای تمام قطعات خودرو هزینه مراکز اسقاط را افزایش می‌دهد؛ زیرا بخشی از درآمد این مراکز از محل فروش قطعات خودرو‌های فرسوده تأمین می‌شود.

حضور روزانه کارشناسان پلیس در مراکز اسقاط

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا با اشاره به تغییر روند حضور کارشناسان فنی پلیس در مراکز اسقاط گفت: سال گذشته کارشناسان فنی پلیس روز‌های پنجشنبه برای تأیید اصالت خودرو و نظارت بر فرآیند امحا به این مراکز اعزام می‌شدند و در صورت نیاز، یک روز دیگر نیز به برنامه کاری آنها اضافه می‌شد.

باسره افزود: امسال کارشناسان فنی پلیس، متناسب با درخواست اسقاط، هر روز پس از ساعت اداری در مراکز اسقاط حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به احتمال ایجاد وقفه در ثبت و تبادل اطلاعات میان پلیس راهور، ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: با راه‌اندازی وب‌سرویس در دست اجرا، این مشکل به‌زودی برطرف خواهد شد.