عامل قتل چهار عضو یک خانواده در روستایی اطراف ارومیه که انگیزه آن اختلاف خانوادگی بود، در کمتر از دو ساعت بازداشت و تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از بازداشت عامل قتل چهار نفر عضو یک خانواده در ارومیه خبر داد.

سرهنگ کارآگاه صادق شکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستا‌های اطراف ارومیه، موضوع شناسایی و بازداشت متهم به قتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با رصد اطلاعاتی و اشراف کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم به قتل در کمتر از دو ساعت از ارتکاب جرم بازداشت و تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: بنا به اظهارات متهم انگیزه قتل اختلاف خانوادگی بوده است.