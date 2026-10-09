امام جمعه شهرستان نظرآباد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: ایستادگی مردم، حفظ روحیه مقاومت و حضور آگاهانه در صحنه، نقش مهمی در مقابله با توطئه‌های دشمنان و عبور از شرایط دشوار کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه نظرآباد، با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف، تاب‌آوری و پایداری مردم را از عوامل مهم موفقیت در برابر فشارهای دشمنان دانست و افزود: دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی و روانی درصدد تضعیف اراده ملت ایران هستند و حفظ امید، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها، ضرورت امروز جامعه است.

امام جمعه نظرآباد همچنین بر اهمیت حضور مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: حضور آگاهانه و پرشور مردم، جلوه‌ای از همبستگی ملی و پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و نباید اهمیت این حضور را نادیده گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی در جامعه، بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از رفتارهایی که به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند، تأکید کرد.

وی جهاد تبیین و روشنگری در برابر جنگ روانی و تبلیغات دشمن را از دیگر ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد و افزود: مقابله با روایت‌سازی‌های دشمن و تقویت آگاهی عمومی، مسئولیتی همگانی است و هر فرد باید متناسب با توان خود در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه نظرآباد همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع و پرهیز از اسراف، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت، مسئولیتی عمومی است و همکاری مردم در مدیریت منابع می‌تواند به پایداری و تأمین نیازهای کشور کمک کند.

وی در پایان، حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی مردم را از الزامات عبور موفق از شرایط دشوار دانست.