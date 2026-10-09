به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران از تخصیص۶۷ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به ۱۷ هزار و ۱۹۳ متقاضی در روستا‌های استان خبر داد و گفت: این تسهیلات برای ۱۲۹ طرح توسعه‌ای با ظرفیت بیش از ۹۰۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم تخصیص داده شد.

اسداله تیموری یانسری با تبیین دستاورد‌های اقتصادی استان در حوزه روستایی، بر نقش کلیدی تسهیلات در شکوفایی تولید تأکید و اعلام کرد: آن طرح‌ها زیربنای اصلی فعالیت‌های اقتصادی روستاییان در امسال محسوب می‌شود.

وی گفت: این طرح‌ها منجر به ۳ هزار شغل مستقیم و بیش از ۶ شغل غیرمستقیم شده و خدمت‌رسانی به ۱۹۱ روستا در حوزه صنایع تبدیلی و کشاورزی شده است.

مدیرکل جهادکشاورزی استان همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های عمرانی، از تخصیص بیش از ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال اعتبار به ۲۴۴ روستا و ارتقاء عملکرد با تخصیص ۴ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال به ۲۸۳ روستا خبر داد و تاکید کرد: اجرای ۵۲۷ طرح توسعه و زیربنایی در روستاها، همراه با ثبت ۶۸ جواز تاسیس در ۶۳ روستا و ۸۶ پروانه بهره‌برداری در ۷۲ روستا، نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی تولید در روستا‌ها است.