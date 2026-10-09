نمایش صحنه‌ای لامرد ۷۲۰ K با محوریت روایت شهادت دانش‌آموزان شهید لامردی، در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این نمایش به کارگردانی محمد پیکایی، که حاصل چهار ماه تمرین و تلاش گروهی از هنرمندان است، به مدت پنج شب در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد اجرا می‌شود و روایتی از روز‌های تلخ شهادت دانش‌آموزان و معلم شهید این شهرستان را به تصویر می‌کشد.

نمایش لامرد ۷۲۰ کا به روایت شهادت دانش‌آموزان شهید حلما سادات احمدی‌زاده، عبدالمصور رحمانی، ایلیا خاتمی و الهام زائری و همچنین معلم شهید محمود نجفی می‌پردازد.

یکی از ویژگی‌های تأثیرگذار این اثر نمایشی، حضور تعدادی از همکلاسی‌های دانش‌آموزان شهید در نقش‌آفرینی آن است، هنرمندانی که با بازآفرینی بخشی از این واقعه تلخ، تلاش کرده‌اند یاد و خاطره دوستان شهید خود را در قالب هنر زنده نگه دارند.

این اثر نمایشی، تلاشی هنرمندانه برای بازخوانی مظلومیت دانش‌آموزان شهید لامردی و پاسداشت یاد و خاطره آنها از دریچه هنر تئاتر است.