کشف ۱۰۸ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۲۱۷ معتاد متجاهر در طرح آرامش استان مرکزی
در اجرای مرحله سیام طرح آرامش که به مدت پنج روز در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار شد، ۱۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۲۱۷ معتاد متجاهر و توزیعکننده دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در اجرای مرحله سیام طرح آرامش که به مدت پنج روز در نقاط مختلف استان برگزار شد، ۱۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۲۱۷ معتاد متجاهر و توزیعکننده دستگیر و با هماهنگی مراجع قضایی تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.
پلیس با تأکید بر اینکه در کنار مردم آرامش و امنیت را برای شهروندان فراهم میکند، اعلام کرد این طرح با هدف افزایش احساس امنیت و مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا شده است.