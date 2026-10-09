کشف ۱۰۸ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۲۱۷ معتاد متجاهر در طرح آرامش استان مرکزی

در اجرای مرحله سی‌ام طرح آرامش که به مدت پنج روز در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار شد، ۱۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۲۱۷ معتاد متجاهر و توزیع‌کننده دستگیر شدند.