امام‌جمعه بخش چندار با هشدار نسبت به روند کاهشی جمعیت و افزایش شتابان سالمندی در کشور ، تأکید کرد: تداوم وضعیت کنونی فرزندآوری می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد، صنعت، پیشرفت علمی و امنیت کشور به همراه داشته باشد.

امام‌ جمعه چندار : کاهش جمعیت، تهدیدی برای آینده علمی و امنیت کشور

امام‌ جمعه چندار : کاهش جمعیت، تهدیدی برای آینده علمی و امنیت کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر افتخاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش چندار ، با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش درباره کاهش ورودی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، نسبت به پیامدهای کاهش نرخ زاد و ولد در کشور هشدار داد.

وی با بیان اینکه آثار واقعی کاهش جمعیت ممکن است در شرایط کنونی به‌طور کامل احساس نشود، اظهار داشت: اگر روند فعلی زاد و ولد ادامه یابد، کشور در سال‌های آینده با بحران‌هایی روبه‌رو خواهد شد که جبران آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

امام‌جمعه بخش چندار با اشاره به روند رو به رشد سالمندی در ایران تصریح کرد: کشور ما در شمار پنج کشور جهان با رشد بالای جمعیت سالمند قرار دارد و در صورت تداوم این روند، طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده با کمبود نیروی کار جوان مواجه خواهیم شد؛ مسئله‌ای که می‌تواند صنعت و تولید کشور را با مشکلات جدی و حتی توقف فعالیت در برخی بخش‌ها روبه‌رو کند.

حجت الاسلام افتخاری، کاهش پیشرفت علمی را از دیگر پیامدهای افت رشد جمعیت دانست و خاطرنشان کرد: تعطیلی برخی مدارس در روستاها یکی از نشانه‌های آثار کاهش جمعیت است. کشور ما در مسیر پیشرفت علمی به نیروهای جوان متکی است و در شرایطی که علم با سرعت زیادی در حال توسعه است، کاهش جمعیت جوان می‌تواند آینده علمی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

امام‌جمعه بخش چندار با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی در کاهش فرزندآوری گفت: در کنار مشکلات اقتصادی، موانع فرهنگی نیز در کاهش تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند مؤثر است. متأسفانه شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» همچنان در فرهنگ جامعه ریشه دارد و حتی در میان خانواده‌های برخوردار از وضعیت اقتصادی مناسب نیز گرایش به داشتن فرزندان کمتر مشاهده می‌شود.

وی تأکید کرد: در کنار اصلاح نگرش‌های فرهنگی، مسئولان و دولت نیز باید سیاست‌ها و طرح‌های جمعیتی را به‌درستی اجرا کنند و زمینه‌های لازم برای تسهیل فرزندآوری را فراهم آورند.

امام‌جمعه بخش چندار با اشاره به تغییر سبک زندگی و تأثیر آن بر تشکیل خانواده اظهار داشت: مسئله ازدواج نیز تحت تأثیر تغییرات سبک زندگی با تأخیر و مشکلاتی مواجه شده است. اگر در موضوع ازدواج و خانواده بر اساس آموزه‌های اسلام عمل کنیم، می‌توانیم در تسهیل ازدواج و کاهش طلاق موفق‌تر باشیم.

وی افزود: سخت‌گیری‌های غیرضروری در ازدواج، کاهش تمایل به تشکیل خانواده و بخشی از طلاق‌ها از جمله پیامدهایی است که به گفته وی، از رواج الگوهای زندگی غربی تأثیر می‌پذیرد.

امام‌جمعه بخش چندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: امروز درگیر جنگی همه‌جانبه در عرصه‌های امنیتی، نظامی، تبلیغاتی و اقتصادی هستیم و تاب‌آوری و تحمل، از مهم‌ترین عوامل عبور موفق از این شرایط به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: هر کشوری که از تاب‌آوری و توان تحمل بیشتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای پیروزی در چنین رویارویی‌هایی خواهد داشت. بنابراین، باید با حفظ استقامت و پایداری، مسیر پیش‌رو را ادامه دهیم؛ همان‌گونه که تاکنون در این میدان ایستادگی کرده‌ایم و پیروز میدان هستیم، به امید خدا در ادامه نیز پیروز نهایی با ما خواهد بود.

حجت الاسلام افتخاری در پایان با اشاره به تأکید برخی از بزرگان بر ضرورت افزایش حضور مردمی در خیابان‌ها، اظهار داشت: بر اساس آنچه از بیانات رهبر انقلاب نقل شده است، جمعیت حاضر در خیابان‌ها باید چند برابر شود.

وی ضمن قدردانی از مردم حاضر در صحنه، از شهروندان خواست با تشویق دیگران به حضور، در تحقق و لبیک به این مطالبه رهبر معظم انقلاب مشارکت کنند.