امام جمعه موقت بوشهر، رمز پیروزی ایران اسلامی در برابر فشار‌های بیگانگان را ایمان به خدا و وحدت کلمه حول محور ولایت فقیه دانست و تأکید کرد: تداوم این مسیر نیز در گرو تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به سبک زندگی متقین بر اساس خطبه همام در نهج‌البلاغه، اظهار کرد: انسان‌های متقی با نگاه به آخرت و درک حضور در پیشگاه الهی، مسیر خیر را برمی‌گزینند و در برابر گناه، خوف از عذاب الهی را سرلوحه خود قرار می‌دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل شرایط کشور افزود: آنچه ایران را در برابر قدرت‌های جهانی پیروز کرد، کلمه توحید و وحدت کلمه بود که با راهبری ولایت فقیه تحقق یافت.

وی با اشاره به وضعیت ایران در دوران قاجار و پهلوی، نعمت ولایت فقیه را عامل اصلی بازگرداندن عزت و اقتدار کشور و شکستن چنبره دشمنان دانست.

امام جمعه موقت بوشهر با استناد به اعترافات برخی فرماندهان نظامی آمریکا نظیر مکنزی، اقتدار امروز ایران اسلامی را نتیجه پیروی از منویات رهبری دانست و تأکید کرد: دنیا امروز پرچم حق را پرچم ایران می‌داند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیلی در ادامه به مسائل اقتصادی و فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: در مسائل اقتصادی، تقویت پول ملی و پرهیز از سیاست‌های آزموده شده و غلط گذشته که منجر به تورم می‌شد، ضروری است.

وی تأکید کرد که تقویت پول ملی تنها راه علاج تورم است و مسئولان باید با جدیت در این مسیر گام بردارند.

خطیب نماز جمعه بوشهر همچنین در حوزه فرهنگی، ضمن تأکید بر حرام سیاسی و شرعی بودن بی‌حجابی، تصریح کرد: مسئولان در قوا و نهاد‌های مختلف وظیفه دارند در برابر تهاجم فرهنگی که اصل و اساس کشور را تهدید می‌کند، با قاطعیت بایستند.=

امام جمعه موقت بوشهر در پایان با تقدیر از اقتدار نیروی انتظامی (فراجا) و بهره‌گیری این نیرو از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، از تمامی اقشار مردم، خانواده‌های شهدا، نیرو‌های درمان، مواکب و نیرو‌های مدافع امنیت استان قدردانی کرد.