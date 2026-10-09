به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس با حضور ۱۵ مدیرکل ارگان‌های ذی‌ربط استان فارس با موضوع شهرستان جهرم، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار خسارات سیلاب فروردین‌ماه تأکید شد.

رضایی افزود: در این جلسه بر آمادگی دستگا‌های خدمات رسان و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب مخصوصا مسیر رودخانه‌ها، گوراب‌ها، سد و بند‌های انحرافی برای دفع آب‌ها و همچنین رفع مناطق سیل خیز تاکید شد.

او با اشاره به وضعیت رودخانه‌ها و مسیل‌های جهرم گفت: ۱۱ دره، آب‌های سطحی را به سمت شهر هدایت می‌کنند و در برخی نقاط، ساخت‌وساز، تغییر کاربری باغات و انسداد مسیرها، جریان آب را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از فرماندار، شهردار و دستگاه قضایی خواست و گفت: مسیر رودخانه‌ها از ابتدای دره‌ها بررسی و در صورت وجود تصرف یا انسداد، اقدامات قانونی برای رفع موانع در سریع‌ترین زمان انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین بر لایروبی اصولی و کارشناسی رودخانه‌ها و پایش مستمر آنها تأکید کرد و بیان کرد: لایروبی صرفاً برداشتن رسوبات با لودر نیست و باید با نظر کارشناسان و متناسب با شرایط بستر رودخانه انجام شود.

او با اشاره به طرح جامع مدیریت سیلاب جهرم ادامه داد: مقدمات این طرح فراهم و گزارش اولیه نیز ارائه و مصوبه اولیه دریافت شده است.

او بیان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست ضروری است، اما این اقدامات زمان‌بر است و بنابراین اقدامات فوری برای بازگشایی و ایمن‌سازی مسیر‌ها نباید متوقف شود

نماینده مردم جهرم و خفر با اشاره به خسارات سنگین سیلاب به باغات و واحد‌های تجاری، بر تقویت حضور دستگاه‌های متولی کشاورزی در مدیریت بحران و افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی، واحد‌های صنفی و مراکز تجاری تأکید کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد و گفت: تجربه تلخ سیلاب فروردین‌ماه نباید فراموش شود و باید از این تجربه برای افزایش آمادگی و پیشگیری استفاده کرد تا شاهد تکرار خسارت‌های گذشته نباشیم.