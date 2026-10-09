خطیب نماز جمعه شهرکرد: ملت غیور و مسلمان ایران با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه ایران با هوشمندی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستادند و پوزه آنها را به خاک مالیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با اشاره به فروش نفت در دو ماه گذشته گفت: بر اساس آمار‌ها اعداد بشکه‌های نفت فروخته شده از ایران در این مدت بیشترین رقم را نشان می‌دهد که این ناشی از درایت و هوشمندی مردم ایران برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان است.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی پیروزی ملت ایران با وجود تمام تحریم‌ها در مقابل دشمنان را تبریک گفت و برگزاری همایش و رزمایش بزرگ جان فداییان ایران را ستود و آن را نشان قدرت و اتحاد و همدلی ملت ایران برشمرد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد به آخرین پیام رهبر شهیدمان در جمع عموم مبنی بر تاکید ایشان و رفع مشکلات معیشتی به مباحث اقتصاد کشور هم پرداخت و افزود: سیاست رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر فروش دلار باید اصلاح تا از آثار و پیامد‌های آن جلوگیری شود.

امام جمعه شهرکرد تنگه هرمز را هم برگ برنده کشور مقابل دشمنان بیان کرد و گفت: ما باید با ادامه این راهبرد سیاسی و جغرافیایی همچون کشور‌های دیگر از کشتی‌های در حال عبور عوارض دریافت کنیم موضوعی که در کشور‌هایی مثل ترکیه دانمارک مرسوم است.

وی به پشت پرده‌های سفر نخست وزیر رژیم صهیونی به امارات متحده عربی هم اشاره کرد و افزود: آمریکا و رژیم صهیونی مستاصل از مقابله با ایران به دنبال نقشه‌های شوم با همکاری مقامات امارات علیه کشورمان هستند که باید هوشیار باشیم.

وی در پایان به مناسبت‌های هفته هم اشاره کرد.