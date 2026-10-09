به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام حسینی در خطبه‌های این هفته با گرامیداشت یاد شهدای امنیت، تأکید کرد: امنیت امروز ما مرهون خون پاک شهدایی است که خیابان به خیابان و مرز به مرز، سینه در برابر گلوله سپر کردند تا حرم امن جمهوری اسلامی آسیب نبیند.

وی با اشاره به هشدار رهبر انقلاب درباره عادی‌ انگاری امنیت، اظهار داشت: مسیر آینده بر اساس مطالبه رهبری، ارتقای همه‌جانبه و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای تثبیت امنیت تمدنی است.

خطیب جمعه پردیس با اشاره به آیه شریفه «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم» گفت: ایران اسلامی امروز گلوگاه اقتصادی دنیا را با عقلانیت مقتدرانه در پنجه دارد. روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از زیر تیغ اراده فرزندان سپاه و ارتش عبور می‌کند و ما این آبراه را نه با ماجراجویی، بلکه با تکیه بر نجات دریایی و اعمال حقوق حاکمیتی اداره می‌کنیم.

وی با تأکید دوباره بر اینکه تنگه هرمز، بند پوتین ما بر گلوی اقتصاد غرب است، افزود: جهان استکبار پیام آن را شنیده است که دوران «بزن‌ در رو» گذشت. تسلط انصارالله بر باب‌المندب نیز نشانه‌ای از تغییر هندسه قدرت است؛ ناوهای میلیارد دلاری غرب در برابر شجاعت فرزندان اسلام، پاره‌آهنی بیش نیستند.

خطیب جمعه پردیس خطاب به مسئولان با انتقاد از وضعیت معیشت مردم اظهار داشت: مردم وظیفه خود را به کمال رساندند، اکنون پای تعهد و فداکاری شما در میان است. دعواهای جناحی و خط و خطوط سیاسی را کنار بگذارید. این ملت نجیب نباید زیر چرخ‌دنده‌های بی‌تدبیری و رهاشدگی بازار خرد شوند.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور گسترده در تجمعات، خاطرنشان کرد: کمک شما به این تجمعات همان کمک به رزمندگان در خط مقدم و جهاد فی سبیل الله است. ما پای این بیرق ایستاده‌ایم؛ نه خسته می‌شویم، نه عقب می‌نشینیم و به نصرت پروردگار یقین داریم.