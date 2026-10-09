به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه تالش در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ادای احترام به مقام شامخ شهید محمد عزیز ریاضی، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد با اشاره به جایگاه و نقش شهید محمد عزیز ریاضی در سال‌های نخست شکل‌گیری و فعالیت سپاه در شهرستان شفت، اظهار داشت: مرور زندگی، مجاهدت‌ها و خدمات شهدا، تنها بازخوانی یک دوره تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای شناخت مسیر و آرمان‌هایی است که این عزیزان برای آن از جان خود گذشتند.

شهید محمدعزیز ریاضی نخستین فرمانده سپاه شفت بود که پانزدهم مهرماه سال ۶۱ در منطقه بازار جمعه صومعه سرا هدف تیر منافقین کوردل قرار گرفت و به خیل شهدا پیوست.