



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد برای مناطق شمالی استان خبر داد و گفت: با استقرار و ماندگاری هوای سرد و خشک از اواخر وقت جمعه، ۱۷ مهر، تا صبح یکشنبه، ۱۹ مهر، دمای شبانه در شهرهای آباده، اقلید، خرم‌بید، صفاشهر و پاسارگاد بین یک تا سه درجه کاهش می‌یابد.

قاسم حسینی با اشاره به احتمال خسارت سرما به بخش کشاورزی و باغداری استان فارس، اظهار کرد: این سامانه از اواخر وقت جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا صبح یکشنبه ۱۹ مهرماه ادامه دارد؛ بنابراین کشاورزان و باغداران مناطق تحت تأثیر باید برای مقابله با افت دما، به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی با توصیه به تسریع در برداشت محصولاتی که زمان برداشت آنها فرا رسیده است، افزود: پوشاندن نهال‌های جوان، خودداری از هرس درختان در دوره کاهش دما و پرهیز از مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش خسارت احتمالی سرمازدگی است.

مدیرکل هواشناسی فارس ادامه داد: زارعان و باغداران باید با توجه به شرایط دمایی مناطق خود، از روش‌های مناسب و در دسترس برای انجام آبیاری و افزایش دمای باغ به‌منظور کاهش خسارت سرمازدگی استفاده کنند. همچنین محلول‌پاشی با ترکیب کود‌های حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از بروز سرما، از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده برای مدیریت شرایط پیش‌رو است.

حسینی با اشاره به ضرورت رعایت تمهیدات حفاظتی در مناطق سردسیر، گفت: استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی، تخلیه آب و جمع‌آوری سامانه‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر و همچنین عایق‌بندی و محافظت از کندو‌های زنبورعسل در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم خودداری دامداران و عشایر از انتقال دام‌ها به مناطق مرتفع در ساعات ابتدایی صبح به دلیل افت دما تأکید کرد و افزود: کنترل و تنظیم دما در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی و تأمین سوخت کافی برای این واحد‌ها نیز از جمله اقدامات ضروری در زمان فعالیت این سامانه جوی است.