امام جمعه کرج گفت: جنگ امروز نبرد اراده‌ها و تاب‌آوری است و نباید مسئله خیابان کوچک و سبک شمرده شود و یا اجازه داد با برخی کج ‌سلیقگی‌ها به آن آسیب وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، آیت الله حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج افزود: مردم ایران با حضور در میدان در برابر دشمن پلید به خوبی نشان داده‌اند که دشمن را خسته کرده‌اند و آمریکایی‌ها با نزدیک شدن به زمان انتخابات خود مجبور به عقب نشینی شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان ضمن قدردانی از حضور پر شور مردم استان البرز در رزمایش جانفدا گفت:مردم بصیر استان ، مقتدرانه در این رزمایش شرکت کردند و عمق پیوند امام و امت و دلدادگی به اسلام و آرمان‌های انقلاب را به رخ دشمن کشیده و نشان دادند در مسیر انتقام‌گیری از خون شهدای مظلوم به ویژه رهبر شهید انقلاب ، لحظه‌ای عقب نشینی نمی‌کنند.

آیت‌ الله حسینی همدانی افزود: ملت ایران در برابر هیچ دشمنی تسلیم نشده و در مقابل درخواست‌های آمریکا برای تسلیم، پاسخ قاطع داده است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای اروپایی در قبال ایران گفت: فرانسه، انگلیس و آلمان در مواردی در چارچوب سیاست‌های غرب عمل کرده و در مسیر تقابل با ملت ایران قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به بازداشت مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی اهل استان البرز در فرانسه، گفت: مردم این استان رفتار صورت‌گرفته با این بانوی ایرانی و مدت بازداشت او را فراموش نکرده‌اند.

امام جمعه کرج جهاد تبیین را از دیگر موارد مهم مبارزه دانست و افزود: دشمن در جنگ نرم تلاش می‌کند ایمان، امید، باور، اعتماد، اتحاد و تاب‌آوری ملت را تضعیف کند اما جهاد تبیین وظیفه‌ای همگانی است و هر فرد باید به اندازه توان خود در روشنگری و مقابله با این تلاش‌ها نقش‌آفرینی کند.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: حضور مردم در صحنه و همراهی آنان با آرمان‌های انقلاب در جبران فقدان رهبر شهید نقش داشته و این حضور در خیابان ها را نباید کوچک و سبک شمرد یا اجازه داد با برخی کج ‌سلیقگی‌ها به آن آسیب وارد شود .

وی همچنین با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: تحولات مربوط به تنگه هرمز محاسبات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده و جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را به‌طور کامل پنهان کند.

امام جمعه کرج موضوع صرفه جویی را نیز جهادی دیگر دانست و ادامه داد: در شرایط جنگی باید مصرف منابع و امکانات با دقت بیشتری مدیریت شود و همه مردم در این زمینه مسئولیت دارند و باید عادت نادرست اسراف را اصلاح کنیم و صرفه‌جویی را در زندگی فردی و اجتماعی جدی بگیریم.

آیت‌الله حسینی همدانی افزود: مدیریت مصرف در چهار حوزه آب، برق، گاز و بنزین ضروری است و همه باید برای حفظ پایداری منابع و تأمین نیازهای کشور همکاری کنند، هر فرد به اندازه توان خود می‌تواند با مدیریت مصرف، در عبور از شرایط دشوار نقش داشته باشد و صرفه‌جویی در شرایط جنگی موشکی به قلب دشمن است.