\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0 \u00a0\u0634\u06cc\u0631 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u067e\u0627\u062f\u062a\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0633\u0644\u0648\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0646\u0648\u0632\u0627\u062f \u0631\u0627 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0639\u0641\u0648\u0646\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0631\u0648\u0633\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u06a9\u062a\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0635\u0648\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u06cc\u0631 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0646\u0647\u200c\u062a\u0646\u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0646\u0648\u0632\u0627\u062f \u0631\u0627 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0648\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0641\u0638 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0648 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0628\u0646\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062f\u0631 \u0645\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u062d\u0633\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n \n