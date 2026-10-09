به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه سلامت روان، از گسترش خدمات آموزشی، پیشگیرانه و تخصصی برای گروه‌های مختلف جامعه خبر داد و بر ضرورت تقویت رویکرد خانواده‌محور و پیشگیرانه در این حوزه تاکید کرد.

رقیه رحمانی با اشاره به هفته سلامت روان، آموزش مهارت‌های زندگی، توانمندسازی خانواده‌ها، آموزش‌های پیش از ازدواج، شناسایی زودهنگام مشکلات روانشناختی، حمایت روانی ـ اجتماعی در بحران و دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره‌ای را از محور‌های اصلی برنامه‌های سلامت روان برشمرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه آموزش ۱۰ مهارت کلیدی زندگی شامل خودآگاهی، مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، حل مسئله، مقابله با استرس، تفکر خلاق، تفکر نقادانه، کنترل خشم، همدلی و مدیریت هیجانات، گفت: تاکنون ۱۰۲ هزار و ۱۱۵ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند؛ برنامه‌ای که با هدف افزایش توانمندی فردی، ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی اجرا می‌شود.

رحمانی تحکیم بنیان خانواده را نیز بخش مهمی از برنامه‌های سلامت روان دانست و افزود: در برنامه آموزش زندگی خانواده برای زوجین پنج سال نخست زندگی، موضوعاتی مانند ارتباط مؤثر، مهارت‌های ارتباطی، صمیمیت و عشق، شیوه‌های فرزندپروری، مدیریت تعارض، افزایش رضایت زناشویی و شادکامی آموزش داده می‌شود و تاکنون ۱۷ هزار و ۱۰۰ نفر از این برنامه بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین آموزش پیش از ازدواج را یکی از اقدامات پیشگیرانه در حوزه خانواده عنوان کرد که با هدف انتخاب آگاهانه، تشکیل خانواده موفق، افزایش رضایت از زندگی خانوادگی و تقویت مهارت‌های لازم برای حفظ ثبات خانواده اجرا می‌شود و تاکنون ۹ هزار و ۱۳ نفر در این برنامه‌های آموزشی شرکت کرده‌اند.

رحمانی با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در توسعه خدمات سلامت روان افزود: در حال حاضر ۲۲۲ مرکز غیردولتی مشاوره و خدمات روانشناختی در استان فعالیت دارند و در حوزه‌های فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان و سایر نیاز‌های تخصصی روانشناختی به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند. این مراکز تاکنون ۲۱۲ هزار و ۸۸۷ خدمت روانشناختی در حوزه‌های فردی و گروهی، خانواده، تربیتی و تحصیلی، مداخلات روانشناختی در بحران‌های فردی و خانوادگی، آموزش‌های سلامت، مهارت‌های زندگی و پیش از ازدواج، خدمات تخصصی حوزه طلاق و ارتقای سلامت روان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دولتی نیز در همین حوزه‌ها فعال است و تاکنون ۷ هزار و ۳۰۴ خدمت روانشناختی به شهروندان ارائه کرده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه «محب»؛ مداخلات و حمایت‌های روانی ـ اجتماعی در بحران اشاره کرد و گفت: این برنامه با مشارکت داوطلبان حوزه روانشناسی و مشاوره و با هدف کاهش پیامد‌های روانشناختی و اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح احتمالی اجرا می‌شود و آموزش مدیریت استرس و اضطراب، حمایت روانی و ارتقای سلامت روان فرد و اجتماع را دنبال می‌کند. تاکنون ۶ هزار و ۳۰۰ نفر از آموزش‌ها و خدمات مرتبط با این برنامه بهره‌مند شده‌اند.

وی پیشگیری و شناسایی زودهنگام اختلالات روانشناختی را از اولویت‌های حوزه سلامت روان دانست و افزود: در برنامه غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله، نشانه‌های اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی، اختلال وسواس ـ اجباری، اضطراب جدایی و اختلال اضطراب پس از سانحه بررسی می‌شود و کودکان نیازمند برای دریافت مداخلات تخصصی ارجاع می‌شوند. تاکنون ۵ هزار و ۹۱۳ کودک در این برنامه غربالگری شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی مازندران در ادامه، خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ را یکی از مهم‌ترین مسیر‌های دسترسی مردم به خدمات روانشناختی دانست و گفت: مشاوران این خط در زمینه‌های فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان، تحصیلی و شغلی، مشاوره پیش از ازدواج، طلاق، تصمیم‌گیری و تقویت مهارت‌های زندگی و بین‌فردی به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون ۲۱۱ هزار و ۵۴۹ تماس با خط مشاوره ۱۴۸۰ برقرار شده است؛ ظرفیتی که امکان دریافت راهنمایی و حمایت روانشناختی را برای شهروندان، بدون نیاز به مراجعه حضوری، فراهم می‌کند.