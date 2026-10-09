



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی اظهار کرد: پیوند ملت ایران با اهل‌بیت(ع) و ایستادگی در مسیر اقامه حق، جایگاه ویژه‌ای برای این ملت رقم زده است و ولایت، عامل عزت و پایداری در برابر قدرت‌های مخالف حق به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت اشعار حافظ شیرازی برای تبیین مفاهیم دینی و اجتماعی افزود: آثار این شاعر پس از گذشت حدود هفت قرن همچنان می‌تواند در تبیین مسائل روز و انتقال مفاهیم ارزشمند به نسل جوان و دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.



نماینده ولی‌فقیه در فارس، اجرای عدالت را از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: هنگامی که مردم احساس کنند حقوق آنان رعایت می‌شود و عدالت در جامعه جریان دارد، امید اجتماعی تقویت خواهد شد.

وی افزود: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قوانین، عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ چراکه بی‌عدالتی و ناامیدی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی شود.



دژکام در بخش دیگری از سخنان خود، فراگیری معارف دینی و احکام شرعی را از ویژگی‌های انسان‌های باتقوا برشمرد و بر ضرورت آموزش متناسب با نیازهای افراد تأکید کرد.



نماینده ولی‌فقیه در فارس، نیکوکاری و رسیدگی به نیازمندان را از دیگر نشانه‌های تقوا دانست و با اشاره به حمایت مردم استان از کودکان یتیم گفت: مشارکت مردم در طرح‌های حمایتی، زمینه تحصیل و پیشرفت هزاران کودک یتیم را فراهم کرده و در یکی از برنامه‌های سال گذشته نیز ۵۰۰ کودک جدید زیر پوشش حامیان قرار گرفتند.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی افراد برخوردار اظهار کرد: کسانی که از توان مالی مناسبی برخوردارند، باید بخشی از دارایی خود را در زمان حیات برای حمایت از نیازمندان، ایتام و اقشار ضعیف جامعه اختصاص دهند؛ چراکه ارزش واقعی ثروت در کار خیر و گره‌گشایی از مشکلات مردم آشکار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کمک به نیازمندان باید به رفتاری مستمر در جامعه تبدیل شود تا اقشار کم‌برخوردار احساس نکنند در جامعه تنها و فراموش‌شده‌اند.