به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، در این مراسم با اشاره به مظلومیت شهدای کودک گفت: هدف از برگزاری این یادواره، زنده نگه داشتن نام و یاد کودکانی است که قربانی جنایت دشمن شدند.

زینب عاشری با اشاره به شعار هفته ملی کودک، لبخند کودکان، الفبای وطن، افزود: شهدای کودک، نماد مظلومیت کودکانی هستند که لبخندشان با جنایت دشمنان از جامعه گرفته شد و یادآوری سرگذشت آنان می‌تواند در تبیین چهره واقعی دشمن و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده مؤثر باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همچنین به شهدای کودک و نوجوان این استان، از جمله شش شهید خانواده تقی‌زاده و شهیده محیا قاسمی، عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اشاره کرد و بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره این شهدا تأکید کرد.

عاشری با یادآوری این سخن امام خمینی (ره) که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین مراسم‌هایی زمینه‌ساز تداوم راه شهدا و آشنایی بیشتر نسل کودک و نوجوان با آرمان‌های آنان باشد.