به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام خسروی در سخنرانی پس از خطبه های نماز جمعه، با گرامیداشت یاد شهید امیرحسین ترکاشوند، نیرو‌های فراجا را مجاهدان عرصه امنیت دانست و بر آمادگی آنها برای مقابله با ناامنی و برهم‌زنندگان نظم عمومی تأکید کرد.

او به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مأموریت فراجا اشاره کرد و گفت: نیرو‌های فراجا با تلاش و فداکاری، امنیت، آرامش و آسایش خاطر شهروندان را فراهم می‌کنند و در این مسیر، مسئولیتی ارزشمند بر عهده دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، خدمت در مسیر حفظ امنیت مردم را مصداق مجاهدت دانست و افزود: مجاهد کسی است که برای انجام وظیفه و دفاع از ارزش‌ها، از تعلقات دنیوی عبور می‌کند و آماده فداکاری در راه خدا است.

حجت الاسلام خسروی با اشاره به عملکرد فراجا در مواجهه با ناآرامی‌ها و حوادث سال‌های گذشته، بر آمادگی فراجا برای مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و گفت: فراجا با روحیه جهادی و اتکا به تدابیر فرماندهی، برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدید‌ها تلاش می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، تلاش مستمر فرماندهی انتظامی ویژه کیش در مقابله با تخلف‌ها، برقراری نظم و تأمین امنیت کیش را ارج نهاد.