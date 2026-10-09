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رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: نیروهای فراجا برای حفظ امنیت مردم مجاهدانه تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام خسروی در سخنرانی پس از خطبه های نماز جمعه، با گرامیداشت یاد شهید امیرحسین ترکاشوند، نیروهای فراجا را مجاهدان عرصه امنیت دانست و بر آمادگی آنها برای مقابله با ناامنی و برهمزنندگان نظم عمومی تأکید کرد.
او به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مأموریت فراجا اشاره کرد و گفت: نیروهای فراجا با تلاش و فداکاری، امنیت، آرامش و آسایش خاطر شهروندان را فراهم میکنند و در این مسیر، مسئولیتی ارزشمند بر عهده دارند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، خدمت در مسیر حفظ امنیت مردم را مصداق مجاهدت دانست و افزود: مجاهد کسی است که برای انجام وظیفه و دفاع از ارزشها، از تعلقات دنیوی عبور میکند و آماده فداکاری در راه خدا است.
حجت الاسلام خسروی با اشاره به عملکرد فراجا در مواجهه با ناآرامیها و حوادث سالهای گذشته، بر آمادگی فراجا برای مقابله با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و گفت: فراجا با روحیه جهادی و اتکا به تدابیر فرماندهی، برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدها تلاش میکنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، تلاش مستمر فرماندهی انتظامی ویژه کیش در مقابله با تخلفها، برقراری نظم و تأمین امنیت کیش را ارج نهاد.