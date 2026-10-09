به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، با اشاره به مجاهدت‌های ارزشمند نهاد مقدس هلال احمر، از همه خدمات و تلاش‌های برادران و خواهران فعال در این نهاد قدردانی کرد.

وی در ادامه به شرایط خاص جنگی کشور اشاره کرد و افزود: در این ایام، مجموعه برادران و خواهران مقاوم و جان‌فدای ما، با توجه به موقعیت خاص جنگی کشور، درصدد درک این واقعیت هستند که عرصه فداکاری و جان‌دادن در راه خدا، دین و انقلاب، در این تقابل و رویارویی نابرابر با دشمنی که ادعای ابرقدرتی در جهان دارد، به کجا خواهد انجامید.

امام جمعه مشهد ادامه داد: وضعیت داخلی آمریکا و مسائل موجود در کشور، از عوامل تأثیرگذار بر روند جنگ به شمار می‌رود؛ امروز شرایط خاصی در داخل آمریکا حاکم است و مشکلات اقتصادی به‌وجودآمده، به‌ویژه در حوزه انرژی و بنزین، مردم این کشور را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: مردم این کشور در برابر این ناکامی‌ها مقاوم نیستند؛ طبیعی است که به تنگ آمده‌اند و اوقات تلخی دارند، زیرا دولتی که بدون آگاهی و درک درست از شرایط، دست به اقدامی زده است، ملت خود را این‌گونه تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: مردم آمریکا از این دولت نگران و ناراحت هستند و این شرایط برای آنان قابل تحمل نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، دومین مسئله تأثیرگذار بر وضعیت آمریکا را ارزیابی مردم این کشور از عملکرد دولتشان در جنگ دانست و گفت: از نظر ملت آمریکا، دولت این کشور تاکنون در جنگ شکست خورده است؛ زیرا جنگی را با هدف دستیابی به اهدافی مشخص آغاز کرد، اما به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: جنگ، مشکلات فراوانی برای آمریکا به وجود آورده و هزینه‌های سنگینی بر مردم این کشور تحمیل کرده است و مردم آمریکا دولت خود را در این جنگ عنصری شکست‌خورده می‌دانند.

وی سومین مسئله را از دست رفتن جایگاه ابرقدرتی آمریکا در نگاه کشورهای جهان اعلام کرد و ادامه داد: آمریکا از نظر کشورهای دنیا به‌عنوان یک ابرقدرت شناخته می‌شد، اما این کشور عنوان ابرقدرتی خود را به‌کلی از دست داده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: آمریکا در جریان تهاجم و موشک‌باران رزمندگان ما، بیش از ۱۰ هواپیما را از دست داده و جایگزین‌کردن این تعداد هواپیما نیز هزینه و دشواری‌های فراوانی به همراه دارد.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: هنگامی که چنین خسارت‌هایی به تجهیزات نظامی آمریکا وارد می‌شود، دیگر نمی‌توان این کشور را ابرقدرت نامید.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن ناو آمریکایی در جریان جنگ، ادامه داد: هنگامی که آبراهام لینکلن، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین ناوچه آمریکا یاد می‌شود، در این جنگ آسیب ببیند و نتواند در محل و میدان جنگ مقاومت کند، مسلم است که جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان از بین می‌رود.

امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه ضربات واردشده به آمریکا، جایگاه این کشور را در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده است، خاطرنشان کرد: در این جنگ، همه پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا ویران شد و ابرقدرتی این کشور نیز از بین رفته است.

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه به شرایط داخلی ایران نیز اشاره کرد و گفت: البته در داخل کشور خودمان نیز مردم تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند و با تنگناهای معیشتی مواجه شده‌اند، اما مردم ما در برابر این تنگناهای معیشتی و فشارهای اقتصادی، مقاومت خود را از دست نداده‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکا در دو مسئله با با تردیو مواجه شده است، افزود: مسئله نخست، تصمیم‌گیری بین ماشه و فرسایش است؛ اینکه ماشه را بکشد و وارد یک جنگ فوق‌العاده شدید شود و به زعم خود طی سه روز مسئله را حل کند. این پرسش برای آمریکا مطرح است که آیا اساساً چنین امکانی وجود دارد یا خیر؛ ازاین‌رو، تحلیل و بررسی این موضوع همچنان برای آمریکایی‌ها ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که ناوگان خود را به سمت خلیج فارس و ایران هدایت کرده‌اند و از نظر جمعیت و نیروی زمینی و همچنین کمیت نیروی هوایی و دریایی، در موقعیتی قرار دارند که مدعی‌اند می‌توانند طی سه روز مسئله تنگه هرمز را حل کنند؛ اما این ادعا است؛ آیا واقعاً جنگ با سه روز درگیری به پایان می‌رسد یا خیر.

آیت الله علم الهدی گفت: گسترش جنگ می‌تواند شرایط را برای آمریکا دشوارتر کند؛ اگر جنگ در سه روز به پایان نرسد و توسعه پیدا کند و منطقه‌ای شود، به این معنا که دامنه درگیری از یک منطقه فراتر برود، شکست قطعی رئیس‌جمهور آمریکا و حزب او در انتخابات نیز رقم می خورد؛ چراکه اگر نتوانند کار را در سه روز تمام کنند، این تردید برای آن‌ها وجود دارد که از عهده آن برنیایند؛ زیرا در ابتدا نیز اعلام کردند که جنگ را سه‌روزه تمام می‌کنند، اما هفت ماه طول کشید.

وی افزود: اکنون مدت زیادی از جنگ گذشته است و این پرسش مطرح است که آیا آمریکایی‌ها می‌توانند با هر میزان کشتار، حمله و تهاجم، جنگ را در سه روز به پایان برسانند یا اینکه درگیری به جنگی فرسایشی تبدیل می‌شود و بر فرسایش کنونی آمریکا می افزاید. این یکی از مسائل پیش روی آنان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای آمریکا، ادامه داد: مسئله دیگر این است که ادامه جنگ، اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده است؛ کشتی‌های نفت‌کش این کشور در خلیج فارس مورد اصابت قرار می‌گیرد و امکان انتقال نفت به خارج را ندارد. قیمت نفت نیز روزبه‌روز دستخوش نوسان می‌شود و گاهی افزایش می‌یابد.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با عرضه ذخایر نفتی، قیمت را کاهش دهند، اما ذخایر آنان نیز به پایان می‌رسد و قیمت نفت دوباره جهش می‌کند؛ وضعیتی که کنترل آن برای آمریکا دشوار است.

دوراهی آمریکا میان جنگ فرسایشی و تشدید درگیری

وی با بیان اینکه آمریکا در شرایط فرسایشی کنونی گرفتار شده است، افزود: این کشور میان دو گزینه قرار دارد؛ یا یک‌باره حمله‌ای گسترده انجام دهد، به این امید که جنگ را به پایان برساند، بی‌آنکه بداند آیا چنین اقدامی واقعاً به پایان جنگ منجر می شود، یا اینکه این وضعیت فرسایشی را ادامه دهد. از سوی دیگر، ادامه جنگ می‌تواند معادلات انتخاباتی آمریکا را نیز برخلاف خواست این کشور تغییر دهد و آنان نمی‌دانند در برابر این شرایط چه تصمیمی اتخاذ کنند.

امام جمعه مشهد به نقش اراده الهی در تحولات تاکید کرد و گفت: عزیزان من! هنگامی که قرار باشد سرانگشت اراده پروردگار و صاحب ما به کار بیفتد، چنین سرنوشتی رقم می خورد.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: مقاومت مردم با وجود همه فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی همچنان ادامه دارد؛ اما آمریکا برای مقابله با این مقاومت نیز نقشه دارد.

وی ادامه داد: آمریکا اگر نتوانسته باشد در میدان نظامی به اهداف خود دست یابد، درصدد تغییر میدان تقابل و انتقال آن به عرصه اقتصادی، فرهنگی و جنگ داخلی است. نقشه اصلی این کشور آن است که اگر در میدان نظامی به نتیجه نرسید، عرصه تقابل را از یک میدان به سه میدان تبدیل کند و جنگ با ایران را در این عرصه‌ها ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه آمریکا درصدد سلب مقاومت از مردم ایران از طریق عوامل گوناگون است، افزود: آمریکایی‌ها تا جایی که امکان داشته باشد، تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارها و عوامل مختلف، مقاومت را از مردم ما بگیرند؛ ازاین‌رو، برادران و خواهران مقاوم و عزیزان ما باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشند.

آیت‌الله علم‌الهدی خطاب به مردم مقاوم ایران گفت: مقاومت شما هم‌پای رزمندگی رزمندگان و دوشادوش آنان، دشمن ما را مستأصل کرده است. این مقاومت برای چه چیزی است؟ برای دین مردم، ایمان مردم و عشق مردم به اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) است. اینها سرمایه اصلی مقاومت به شمار می‌رود.

وی افزود: دشمن می‌خواهد مقاومت را از مردم بگیرد؛ ازاین‌رو، به‌دنبال رقیب‌سازی برای مقاومت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجمعات شبانه مردم به‌عنوان یکی از مصادیق بارز مقاومت، ادامه داد: امروز یکی از مصادیق روشن مقاومت ما، همین تجمعات شبانه است که مردم در آنها گرد هم می‌آیند و به بیان نفرین و ابراز انزجار از رژیم صهیونیستی و مقابله با دشمن می‌پردازند و با توسل به امام زمان(عج) و سیدالشهدا(ع)، این حرکت را تقویت می‌کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: دشمن درصدد است برای این تجمعات رقیب‌سازی کند تا تجمعات مردمی را کم‌رنگ سازد. این یکی از نقشه‌های دشمن است و در همین راستا، به دنبال ایجاد برنامه‌هایی برای رقابت با این اجتماعات است.

وی افزود: اکنون در هر شهری برنامه‌ای مبتذل برگزار می‌کنند تا جمعیتی از طرفداران خود را گرد هم آورند و این برنامه‌ها از نظر جمعیت، تجمعات مردمی را تحت‌الشعاع قرار دهند و موجب تضعیف آنها شوند.

تلاش برای کمرنگ‌کردن تجمعات مردمی با رقیب‌سازی

امام جمعه مشهد با انتقاد از برخی رویکردهای مسئولان در قبال این برنامه‌ها، ادامه داد: برخی مسئولان ما نیز این جبهه لائیک را در کشور به‌عنوان شادی و نشاط مورد توجه قرار می‌دهند؛ درحالی‌که اصل این حرکت به دشمن بازمی‌گردد. در برابر این جریان، یا بی‌تفاوت هستند یا از آن حمایت می‌کنند، که این، بزرگ‌ترین درد ماست.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: دشمن به دنبال تضعیف مقاومت از طریق ایجاد رقیب برای تجمعات مردمی است.

وی خطاب به مردم افزود: دشمن می‌خواهد برای تجمعات شما که مظهر مقاومت است، رقیب ایجاد کند. راهکار او برای این کار، راه‌اندازی برنامه‌های مبتذل و گردآوردن جمعیت است.

امام جمعه مشهد با اشاره به تفاوت ماهیت تجمعات مردمی و برنامه‌های مورد حمایت دشمن، ادامه داد: شما هیچ‌گاه در چنین برنامه‌های مبتذلی شرکت نمی‌کنید؛ اما افرادی که در آنجا گرد هم می‌آیند، در واقع با گردآوری جریان لائیک در یک مکان، دو هدف را دنبال می‌کنند.

آیت الله علم الهدی گفت: نخست آنکه با ایجاد جمعیت، در برابر تجمعات شما صف‌آرایی کنند و دوم آنکه افراد حاضر در این برنامه‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تشکیلات خود را شکل دهند.

وی افزود: اگر دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی باشد، به تشکیلات نیاز دارد؛ ازاین‌رو، باید توجه داشت که آنان درصدد شکل‌دادن به تشکیلاتی مجهز هستند تا بتوانند برای جنگ داخلی برنامه‌ریزی کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مخالفت با برنامه‌های مبتذل به معنای مخالفت با شادی و نشاط نیست، ادامه داد: ما با نشاط، شادی و سرور مخالف نیستیم. مگر شما اکنون نشاط و شادی ندارید و حرکت نمی‌کنید؟ ما دشمن شادی و نشاط نیستیم؛ سخن ما این است که دشمن درصدد رقیب‌سازی مقاومت است و می‌خواهد سطح مقاومت مردم را پایین بیاورد.

آیت الله علم الهدی گفت: اگر ابتذال در کشور به‌گونه‌ای پیش برود که دین مردم تضعیف شود، سرمایه اصلی مقاومت مردم نیز تضعیف می شود و مردم دیگر آن مقاومت لازم را نخواهند داشت. دشمن این مسئله را فهمیده و درصدد است با همین هدف، مقاومت مردم را کاهش دهد.

وی بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر این نقشه‌ها تاکید کرد و افزود: عزیزان ما، چه در دستگاه‌های امنیتی و قضایی و چه مسئولان خدمتگزار که در مقام خدمت‌رسانی هستند و تلاش می‌کنند در برابر این وضعیت بایستند، باید مانع این جریان شوند؛ نه اینکه ندانسته از آن حمایت کنند یا خدای‌نکرده در برابر یکدیگر سکوت اختیار کنند.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: برادران و خواهران! لشکر اسلام شما هستید. دشمن با هر وسیله‌ای وارد میدان می‌شود؛ گاهی از طریق فشار اقتصادی، گاهی با مسائل فرهنگی و گاهی با ابتذال به جنگ شما می‌آید؛ اما شما همان کسانی هستید که تاکنون در برابر همه این مسائل ایستاده‌اید و از این پس نیز در برابر همه آنها خواهید ایستاد و هیچ ترس و هراسی به خود راه نخواهید داد.

آیت الله علم الهدی افزود: امید ما به خداست و شما نیز لشکر خدا هستید. شما بندگان خدا هستید که در مقام بندگی پروردگار، با دشمنان خدا و دشمنی‌های آنان مقابله و مبارزه می‌کنید. خداوند شما را یاری خواهد کرد و پیروز خواهید شد.