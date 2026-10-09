آیین تکریم سالمندان روستای شهرآباد فیروزکوه با حضور پرشور اهالی این روستا و با هدف پاسداشتِ یک عمر مجاهدت و تجربه‌اندوزیِ این پیشکسوتان و نمایش احترام و پیوندِ میان‌نسلی در این منطقه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و آشپزی محلی، محصولات فرهنگی و هنری و اجرای موسیقی سنتی، جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و توانمندی‌های بومی روستاهای بخش مرکزی را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت جایگاه سالمندان و نقش آنان در حفظ فرهنگ و هویت روستایی، از سالمندان روستای شهرآباد نیز تجلیل شد.