امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به وقوع وحشیانه‌ترین جنایات جنگی در جهان امروز، تأکید کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های معاصر مرتکب جنایاتی شده‌اند که وصف آن از توان واژگان خارج است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: ما باید جنایات آمریکا و اسرائیل را به‌عنوان جنایات جنگی و نسل‌کشی محکوم کنیم، آن هم نه با سکوت و مماشات، چرا که بمباران مدرسه در میناب، کشتار بیست هزار کودک در غزه و حمله به بازداشتگاه مهاجران در یمن، جنایاتی هستند که وجدان بشریت را زخمی کرده‌اند.



ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به اینکه اسلام، دین صلح و رحمت است اظهار داشت: اصالت با صلح و جنگ امری عارضی است، اما وقتی جنگ تحمیل می‌شود، خسارت‌های اجتماعی جنگ، بسیار دیرتر از خسارت‌های اقتصادی التیام می‌یابند و بازسازی ساختمان‌ها سال‌ها طول می‌کشد، اما ترمیم زخم‌های اخلاقی ممکن است نسل‌ها به طول بیانجامد.

ماموستا کلشی نژاد گفت: در جهان امروز، وحشیانه‌ترین جنایات جنگی نه متعلق به گذشته‌ای دور، بلکه واقعیتی جاری است و آمریکا و اسرائیل، این دو رژیمی که خود را متمدن می‌نامند، در جنگ‌های معاصر مرتکب جنایاتی شده‌اند که وصف آن از توان واژگان خارج است.

وی افزود: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، در نخستین روز تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران، موشکی به دبستان دخترانهٔ «شجره طیبه» در شهر میناب اصابت کرد و در آن لحظه، کلاس‌ها دایر بود و ۱۵۶ نفر جان باختند که بیش از ۱۲۰ نفر آنها دختران و پسرانی بین ۷ تا ۱۲ سال بودند.

ماموستا کلشی‌نژاد گفت: این یک «خطای هدف‌گیری» نبود چرا که کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرد دلایل معقولی برای باور به اینکه نیرو‌های آمریکایی جنایت جنگی مرتکب شده‌اند وجود دارد و تأکید کرد که مدرسه به‌وضوح یک تأسیسات غیرنظامی قابل شناسایی بوده و آمریکا حمله را در حالی انجام داد که از خطر اصابت به یک شیء غیرنظامی آگاه بود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد گزارش خود را منتشر کرد و این گزارش نتیجه‌گیری کرد که نیرو‌های اسرائیلی به‌طور عامدانه کودکان فلسطینی را هدف قرار داده‌اند و این اقدام مصداق نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.



امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: جنگ یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید سنت‌های بد است و خشونتی که سال‌ها ادامه یابد، به عادت بدل می‌شود و دردی که درمان نشود، به نفرت میان نسل‌ها ارث می‌رسد.

وی افزود: اسلام به ما آموخته که صلح را اصل بدانیم و برای آن بجنگیم و قرآن می‌فرماید: «در برابر دشمنان، هر چه در توان دارید از نیرو آماده کنید»، اما این «قوة» تنها سلاح نیست بلکه قوی‌ترین سلاح یک ملت در برابر جنگ، هنجار‌های اجتماعی مستحکم و اخلاقی آن است.

ماموستا کلشی‌نژاد بیان کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند: «از کار‌های بد، نهی کنید و خود نیز از آن بر حذر باشید؛ زیرا که شما فرمان دارید اول خودتان را از کار‌های زشت دور کنید و سپس دیگران را» و بهترین نوع ترویج هنجارها، این است که بزرگان جامعه خود به آن هنجار‌ها عمل کنند.

وی گفت: ما باید جنایات آمریکا و اسرائیل را به‌عنوان جنایات جنگی و نسل‌کشی محکوم کنیم، آن هم نه با سکوت و مماشات، چرا که بمباران مدرسه در میناب، کشتار بیست هزار کودک در غزه و حمله به بازداشتگاه مهاجران در یمن، جنایاتی هستند که وجدان بشریت را زخمی کرده‌اند.

ماموستا کلشی‌نژاد افزود: اگر می‌خواهیم امت اسلامی مقاوم بسازیم، باید سرمایهٔ اخلاقی جامعه را پاس بداریم و این سرمایه با پول و سلاح به دست نمی‌آید بلکه با تربیت، با الگو بودن، با عدالت و با حراست از هنجار‌های اصیل دینی و انسانی به دست می‌آید.